Актуальные тренды рынка профессионального образования обсудят на форуме «Производительность 360» в Казани

Тем не менее в денежном выражении он продолжает оставаться весьма привлекательным: по прогнозам экспертов, только сегмент онлайн-обучения в 2023 году вплотную приблизится к 100 млрд рублей, а ёмкость всего рынка оценивается в 270 млрд рублей. При этом ДПО для взрослых считается лидером российского EdTech: участники рынка уверены, что в 2023 году этот сегмент сохранит темпы роста прошлого года, то есть вырастет на 25–30% (в 2022 году его рост составил около 26%).

И это неудивительно: согласно исследованию «Будущее профессий» World Economic Forum, опубликованному в мае 2023 года, до 2027 года профессиональная переподготовка потребуется шести из десяти рабочих. Самыми востребованными компетенциями будут аналитическое и креативное мышление, а также умение решать сложные проблемы. Согласно исследованию, 27% работников будут обучаться новым компетенциям без отрыва от производства, 23% — с помощью внутренних отделов обучения компаний, 16% — за счёт стажировок, оплачиваемых работодателями.

В связи с прогнозируемыми масштабными изменениями рынка труда из-за расширения цифровизации предприятий и внедрения искусственного интеллекта перед бизнесом всё острее будет вставать вопрос, чему и как обучать работников, чтобы инвестиции в образование приносили компаниям дополнительную прибыль. Эта тема будет в центре внимания экспертов рынка профессионального образования 20 июля на специальной сессии «Инвестиции в людей: компетенции новой реальности». Она пройдёт в рамках V Федерального форума «Производительность 360» в Казани.

Траектория обучения в ваших руках

На сессии планируется обсудить, какие инвестиции в людей приносят наибольшую отдачу, какие компетенции требуются руководителям и сотрудниками в текущей ситуации для повышения производительности, чтобы обеспечить компаниям опережающее развитие и большую конкурентоспособность. Спикеры сессии — руководители предприятий — участников национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Инвестиции в человеческий капитал имеют огромное значение для развития любого бизнеса. Рыночная ситуация, новые вызовы и внешние факторы диктуют особенные требования к инвестициям в людей. Необходимость непрерывного обучения и развития навыков становится всё более насущной, а для многих компаний просто обязательной», — отмечает модератор сессии, заместитель генерального директора ФЦК по обучению, руководитель Академии производительности ФЦК Ирина Жук.

По её словам, палитра актуальных компетенций может меняться каждые два-три года, навык активного обучения, или, попросту говоря, умение учиться, сегодня выходит на первый план. «Мы учимся всю жизнь: школа, техникум, вуз передают эстафету тренингам, электронным курсам, дополнительному образованию», — замечает эксперт по обучению бережливому производству.

Рекомендации ФЦК

«Для того чтобы приобрести навыки, большую часть обучения должна составлять практика. Именно в решении задач человек приобретает 70% знаний, помогающих быть более эффективными. Еще 20% даёт обмен опытом, общение с менторами и наставниками, изучение лучших практик, стажировки — всё, что человек узнаёт от человека. А привычные нам тренинги, онлайн-курсы, книги дают 10% базиса знаний, который требует мощной надстройки в виде самостоятельного развития и постоянной практики», — подчёркивает Ирина Жук.

Обучение начинается с цели. Для начала нужно ответить себе на вопросы: что я буду делать с новыми знаниями? где их применю? чему конкретно мне важно научиться и какую отдачу это принесёт? После определения цели важно разработать индивидуальную траекторию обучения. Для этого нужно определить правильные источники знаний и профессиональных экспертов. «Мы в ФЦК сделали большой шаг для формирования траектории развития тренеров, например. Есть тренинги, электронные курсы, супервизии, к каждой изучаемой теме — перечень литературы и профессиональных публикаций. В сообществе тренеров можно задать вопросы коллегам, в базе знаний — найти лучшие практики. И самое главное: тренер может пройти подготовку по новым программам обучения, которые можно получить в ФЦК на коммерческой основе, например пакет тренингов по оптимизации офисных процессов», — рассказывает замгендиректора ФЦК. Для повышения эффективности самообучения она также рекомендует ежедневно выделять время на обучение в своём расписании и вознаграждать себя за достигнутые успехи. Важно, чтобы саморазвитие стало привычкой.

Фактически умение учиться — это часть пути непрерывных улучшений, одного из столпов бережливого производства. Формирование культуры непрерывных улучшений невозможно без знаний и мотивации сотрудников. Тренер, который обучает персонал, должен быть компетентным, мотивированным, заряженным энергией. «Бережливое обучение — это обучение внутри предприятия, которое не только экономит ресурсы, но и даёт огромную отдачу», — акцентирует Ирина Жук.

Инвестиции в образование: перспективы окупаемости

Эти рекомендации неоднократно подтверждены практикой в ходе реализации нацпроекта «Производительность труда». К примеру, генеральный директор АО «Холдинговая компания Элинар» Игорь Куимов обращает внимание, что важно научить персонал и менеджеров относиться к бережливым технологиям так, чтобы это стало для них образом жизни.

«Мы первыми среди сельскохозяйственных предприятий Подмосковья вошли в эту программу в 2021 году, и я думаю, что мы останемся участниками навсегда. Складывается такая команда, специальный клуб любителей высокой производительности труда, позволяющей малыми средствами достичь хорошего большого эффекта», — отмечает глава одного из ведущих агрохозяйств России. По его словам, экономический эффект от проделанной работы составил более 200 млн рублей.

«Дело, которое делает ФЦК, — это складывает команду. Поднять производительность труда на отдельном участке без командной работы, без вовлечения всех людей в эту работу невозможно. Все сотрудники ищут, как помочь друг другу быть рациональным, и складывается творческая сильная команда», — резюмирует Игорь Куимов.

Про экономическую эффективность от внедрения принципов бережливого производства рассказал также генеральный директор ещё одного участника нацпроекта — тепличного комплекса «Овощи Черноземья» (АПХ «ЭКО-культура») Сергей Столяров. «Представители ФЦК нацелены на результат и прекрасно вовлекают других в этот процесс. В результате у нас образовалась замечательная команда, мы кое-что придумали и смогли увеличить производительность по сбору овощей на 30%», — отмечает он. По его словам, благодаря поддержке ФЦК в компании за полтора года на 30% увеличили заработную плату, получили возможность стабильно привлекать новых работников и выполнять плановые показатели. Экономический эффект составил 120 млн рублей, и это не считая ущерба, который компания несла из-за нехватки персонала.

Экспертиза бережливости расширяется

ФЦК за время реализации нацпроекта накопил огромный опыт в обучении персонала методикам бережливого производства: за пять с половиной лет обучены около 100 тысяч сотрудников предприятий и представителей региональных команд (РЦК), подготовлено более 2700 внутренних тренеров и почти 800 инструкторов по бережливому производству. Программы обучения весьма разнообразны: обучаться культуре непрерывных улучшений можно как очно, так и в удаленном режиме. Сегодня Академия производительности ФЦК предлагает широкий набор обучающих инструментов: фирменные «фабрики процессов» (производственных, офисных и логистических процессов), а также различные тренинги, лекции и мастер-классы. Одна из самых востребованных программ, стремительно набирающих популярность, — «Подготовка экспертов по бережливому производству».

Аудитория обучающихся этим методикам также постоянно расширяется. Так, в этому году Ленинградская область стала первым регионом, где в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) студентов начали обучать инструментам «бережливки». Напомним, дисциплина «Основы бережливого производства» была разработана совместно с экспертами ФЦК. Обучение по новой программе с начала года прошли около 250 студентов выпускных курсов Кировского политехнического техникума и Волховского многопрофильного техникума, до конца года обучение завершат 400 человек.

«Мы втянулись в нацпроект ещё в 2020 году, когда на нашей учебной площадке разместилась региональная „Фабрика производственных процессов“, где бережливому производству обучались сотрудники предприятий — участников нацпроекта», — рассказывает директор Кировского политехнического техникума Олег Гончаров. Затем поняли, что для этих предприятий можно не только обучать уже имеющихся работников, но и готовить новых, которые сразу овладеют методиками «бережливки». Так и родилась идея учить ребят культуре непрерывных улучшений уже в рамках СПО. «Конечно, мы только копим опыт, но уже видим, что наши студенты в ходе обучения приобретают бережливый образ мышления, а это несомненное конкурентное преимущество в нынешних условиях», — подчеркивает Олег Гончаров.

Планируется, что 80% молодых специалистов пойдут работать на обрабатывающие производства и смогут на практике оптимизировать производственные процессы.

«Всего в Ленинградской области только в обрабатывающих производствах промышленности заняты 120 тысяч человек. Для влияния на региональную экономику было критически важно расширять образовательные мероприятия», ― поясняет заместитель председателя Правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

На форуме «Производительность 360» эксперты предложат варианты, как можно стимулировать мотивацию людей к самообучению и постоянному развитию своих навыков, подискутируют о том, какими мерами можно обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала на долгосрочной основе.

Организаторами форума «Производительность 360» выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке Правительства Республики Татарстан. Регистрация на мероприятие бесплатная. Она позволяет участникам форума посещать тематические сессии, пленарное заседание, зону Экспо и выбрать для визита одно из ведущих предприятий Татарстана.

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