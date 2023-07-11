Уоррен Баффет ставит на сжиженный газ по-крупному

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway выкупила у Dominion Energy за 3,3 млрд долларов ее долю в проекте Cove Point в Мэриленде. Теперь Оракулу из Омахи принадлежат, сообщает Bloomberg, 75% акций проекта по производству сжиженного газа (СПГ). Оставшиеся 25% у Brookfield Infrastructure Partners.
Мощность первой очереди СПГ-завода в Cove Point составляет 5,25 млн тонн СПГ в год. Большая часть мэрилендского газа законтрактирована по долгосрочным контрактам рядом компаний, включая Tokyo Gas Co. и Sumitomo Corp.
Уоррен Баффет тоже не устоял перед газовой лихорадкой: сейчас в США сжиженный газ является одним из самых привлекательных для инвесторов секторов в газовой отрасли. В прошлом году на поставках американского СПГ в Европу, которая отказалась от российского газа, делались состояния. Сейчас спрос на газ на континенте пока еще невысокий. Однако с приближением зимы он, по мнению большинства экспертов, будет расти. Кроме европейцев, американский СПГ идет и в Азию.
Сейчас в Соединенных Штатах имеются лишь 7 экспортных СПГ-терминалов, но имеются планы строительства новых заводов и терминалов. Сейчас в процессе строительства находятся еще 8 проектов. Они увеличат экспортные мощности США на 86 млн тонн в год и сделают Америку главным экспортером сжиженного газа на планете. Несомненным лидером в строительстве СПГ-проектов является компания Bechtel Corp., на долю которой пришлась почти треть всех крупных СПГ-проектов в США в последние пару десятков лет.
Заводы по производству СПГ, терминалы и прочую инфраструктуру для его отправки потребителям по морю активно строятся несмотря на потенциальную нехватку квалифицированной рабочей силы в отрасли. То, что Уоррен Баффет вложил в производство СПГ немалые деньги говорит об его уверенности в будущем высоком спросе на «голубое» топливо.