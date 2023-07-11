Уоррен Баффет ставит на сжиженный газ по-крупному

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway выкупила у Dominion Energy за 3,3 млрд долларов ее долю в проекте Cove Point в Мэриленде. Теперь Оракулу из Омахи принадлежат, сообщает Bloomberg, 75% акций проекта по производству сжиженного газа (СПГ). Оставшиеся 25% у Brookfield Infrastructure Partners.

Мощность первой очереди СПГ-завода в Cove Point составляет 5,25 млн тонн СПГ в год. Большая часть мэрилендского газа законтрактирована по долгосрочным контрактам рядом компаний, включая Tokyo Gas Co. и Sumitomo Corp.