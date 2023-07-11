Безбарьерная среда: идентифицировать иностранцев разрешат иностранцам

Известный каждому на финансовом рынке «сто пятнадцатый» Федеральный закон уже много лет успешно работает в сфере идентификации. Во времена международного согласия едва ли кто-то мог себе представить, что в закон внесут корректировки, связанные с такими понятиями, как страны «дружественные» и «недружественные». Однако актуальные вопросы требуют современных решений — федеральным собранием принят закон «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно пояснительной записке, он направлен на устранение барьеров в расчетах с иностранными лицами. Что это может значить для бизнеса?

Вносимые изменения предоставляют право российским финансовым организациям — участникам антиотмывочного процесса, принимающим на обслуживание иностранных клиентов, поручать проведение их идентификации зарубежным финансовым организациям, в том числе банкам.

Примечательно, что в соответствии с антиотмывочным законодательством идентификация проводится на начальном этапе взаимодействия, то есть еще до приема клиента на обслуживание.

Однако возможность делегировать проведение идентификации иностранных клиентов, к примеру, зарубежным банкам еще не решает вопрос их дистанционного подключения к услугам финансовых организаций в Российской Федерации.

Антиотмывочное законодательство содержит и иные требования ограничительного характера.

Так, в общем случае существует запрет на открытие счета или вклада без личного присутствия клиента, открывающего счет или вклад, или представителя этого клиента.

Между тем, открытие банковского счета, как правило, является основным условием проведения большинства расчетных операций, в частности, счет чаще всего необходим и для использования банковской карты.

Поэтому для подключения иностранных клиентов к услугам российских финансовых организаций немаловажное значение имеет не только механизм идентификации, но и исключение требования о личном присутствии при совершении ряда операций.

Для того, чтобы право делегировать идентификацию иностранной финансовой организации заработало в полную силу, вносимые изменения снимают и запрет и на открытие счета без личного присутствия иностранного клиента.

При этом кредитная организация получит право открывать счет (вклад) без личного присутствия иностранного гражданина или юридического лица только если его идентификация была проведена иностранной финансовой организацией согласно установленным процедурам.

Включая эти нововведения в текущую практику, нужно иметь в виду и специальный перечень государств, утверждаемый правительством РФ. Проводить идентификацию по поручению российских финансовых организаций могут только организации, зарегистрированные в странах из этого перечня.

Кроме того, российский регулятор вправе запретить поручать проведение идентификации конкретным иностранным организациям, Банк России может также ввести ограничения на операции и сделки, совершаемыми с иностранцами российскими финансовыми организациями.

Но, несмотря на имеющиеся нюансы, принятые нововведения облегчат иностранным

клиентам доступ к финансовым услугам на территории РФ. При этом зарубежные игроки получат более комфортный доступ не только к услугам банков, но, к примеру, и к операциям на рынке ЦФА, стремящемся к притоку новых участников.

Кроме того, эти изменения, обеспечивающие, пусть и с оговоркой, возможность открытия счета без личного присутствия владельца, в некоторой степени прокладывают дорогу и таким пока не освоенным в правовой сфере технологиям, как видеоидентификация.

Принятые изменения, бесспорно повлияют и на развитие международного сотрудничества, в том числе и на уровне организаций, включая ЕАЭС.

В частности, заключенное между государствами — членами ЕАЭС «Соглашение о гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка» прямо предусматривает сближение нормативных правовых актов участников. При этом законы ряда стран — участников ЕАЭС уже содержат положения, соответствующие принятым изменениям. К примеру, подобные положения имеются в законе Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Такое сближение подходов к регулированию способствует установлению общих принципов организации и ведения бизнеса на территории стран Евразийского экономического союза, эффективно устраняя обусловленные спецификой национального законодательства барьеры и ограничения.

Однако, в силу особенностей законотворческой деятельности в предлагаемых изменениях раскрыты не все детали процесса дистанционного онбординга иностранцев. В частности, «за кадром», похоже, остались вопросы обеспечения юридически значимого электронного документооборота с иностранными клиентами, а также вопросы оптимизации представляемого иностранцами в российские финансовые организации комплекта документов. Очевидно, эти детали найдут отражение в подзаконных актах, принятие которых последует за вносимыми изменениями.