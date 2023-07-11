Экс-аналитик ЦРУ прогнозирует скорое поражение ВСУ из-за снарядного голода

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон прогнозирует скорое поражение ВСУ в конфликте с российской армией.

В интервью You Tube-каналу Judging Freedom он объяснил, что, если США не смогут нарастить темпы производства снарядов до необходимого для Киева уровня, то в таком случае Украину уже ждёт зимой ждёт полных крах из-за снарядного голода и огромных потерь в военной технике и живой силе.

«Огромное число уже убито и ранено, – напомнил эксперт. – И они не добиваются каких-либо значительных продвижений на российской территории. Пара километров – тут, пара – там. Но они до сих пор не достигли первой линии обороны».

При этом, по мнению Джонсона, в лучшем случае, только через год США смогут производить число снарядов, которые украинская армия выстреливает сейчас за месяц.

«Таким образом получается, что Вашингтон в обозримом будущем не станет производить того количества артиллерийских боеприпасов, которого было бы достаточно для поддержания боеспособности Украины. Поэтому ситуация на фронте «станет спорной» уже после декабря текущего года», – резюмировал Джонсон.

Как ранее писал «Эксперт», британский политолог, глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times связал медленный темп украинского контрнаступления с тем, что российская армия находится «в лучшей форме», и русские успели создать мощные оборонительные укрепления, так называемую «линию Суровикина».

