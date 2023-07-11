Эксперт напомнил, что бывает бесполезное золото

Фьючерсы на палладий 22 июня упали до четырехлетнего минимума — 1269 долларов за унцию, и уже больше месяца его стоимость остается возле этих значений. Инвесторы проявляют осторожность, оценивая потенциальное влияние слабых китайских данных на спрос и учитывая тот факт, что автопроизводители все чаще переходят на более экономичную платину.

Палладий играет значительную роль в электронике и автомобилестроении — в первую очередь благодаря способности снижать выбросы выхлопных газов. Однако в последние годы его использование сократилось — главным образом из-за роста производства автомобилей большой грузоподъемности, использующих платину, а также увеличения доли рынка электромобилей.



Китай, являющийся крупнейшим потребителем промышленных металлов в мире, недавно сообщил о слабых показателях внешней торговли, дефляции на заводах, превзошедшей прогнозы, и более низком, чем ожидалось, объеме выданных банковских кредитов.

Между тем, продажи автомобилей в КНР росли четвертый месяц подряд. А «Финам» приводит данные World Platinum Investment Council, которая сообщила, что в 2023 году дефицит платины на мировом рынке может достичь рекордного объема — почти 1 млн тройских унций. (Речь идет об 28,3 тоннах, при том, что годовая добыча платины на планете оценивается в 190 тонн.)

Дефицит платины будет естественным образом усиливать спрос на палладий в автомобилестроении, хотя ранее, наоборот, ожидалась замена палладия платиной (под предлогом дороговизны палладия). Однако оба эти драгоценных металла добываются на одних и тех же месторождениях, и проблемы с поставками платины автоматически означают аналогичные трудности с палладием. Как следствие, можно с полным основанием предполагать подорожание палладия до 1,5–1,6 тыс. долларов к декабрю текущего года.

Бесполезный металл, без которого пока никак

Палладий — драгоценный металл серебристо-белого цвета, напоминает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Впервые его обнаружили в Бразилии в 1700 году и назвали «бесполезным золотом», так как извлечение металла из руды стоило больших денег, а практического применения на тот момент не было.

Сегодня этот металл извлекается, в основном, как побочный продукт при добыче и производстве никеля, меди и цинка. Палладий входит в состав и является одним из шести металлов платиновой группы — осмий, иридий, родий, рутений, платина и палладий. Эти металлы чрезвычайно редки и очень ценятся за отличные каталитические свойства, позволяющие перерабатывать вредные выбросы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в безопасные газы.

Именно по этой причине, объясняет аналитик, большая часть производимого в мире палладия (а это более 80%) используется для производства автомобильных катализаторов — устройств, встроенных в выхлопную систему автомобилей с двигателем внутреннего сгорания для нейтрализации до 90% вредных выбросов.

Кроме того, продолжает Вавилов, палладий, как и другие металлы платиновой группы, широко используется в электронике, в производстве ноутбуков и смартфонов, в стоматологии — при изготовлении пломб и коронок, а также в ювелирных изделиях и в медицине. Из-за своей редкости палладий имеет высокую стоимость и часто рассматривается инвесторами всего мира как инвестиционное вложение капитала. Крупнейшим поставщиком палладия на мировой рынок является Россия а именно ГМК «Норникель», который извлекает на рудниках в Талнахе, Норильске и Кольском полуострове около 44% мирового объёма палладия.

Следующие крупные поставщики палладия — Южная Африка и Северная Америка — 38% и 12% соответственно. Крупнейшим потребителем и импортёром палладия является Китай — 31% от мировых поставок. Второе и третье место занимают Северная Америка и Европа — по 20%, а замыкает список крупнейших потребителей Япония с долей 11%. Что касается стоимости палладия на мировых биржах, то цена на металл стабильно росла с 500$ в 2016 году до максимума 3425$ за тройскую унцию в марте 2022 года на фоне дефицита предложения, вызванного недостаточным инвестированием в эту отрасль.

Однако энергетический кризис в Европе и общее замедление темпов развития мировой экономики на фоне растущих процентных ставок ведущих центробанков мира вынудили производителей автомобилей во всем мире сократить объемы производства. Естественно, уменьшились и продажи, что привело к падению спроса на палладий и снижению его цены до менее чем 1800 долл. за тройскую унцию в декабре 2022 года.

Тренд смотрит вниз

В этом году цены на палладий остаются под давлением по причине восстановления добычи на руднике Stillwater в Южной Африке, пострадавшего от сильного наводнения в июне, указывает Николай Вавилов. В совокупности с продолжающимся циклом повышения процентных ставок и замедлением глобальной экономики это может привести к увеличению предложения палладия на мировых рынках, что приведёт в краткосрочной перспективе к дальнейшему снижению котировок.

Что касается долгосрочной перспективы, то и здесь давление на котировки палладия будет сохраняться, уверен аналитик. Причина — популяризация и рост продаж электромобилей, которые не требуют катализаторов, а начинающаяся рецессия мировой экономики и агрессивная «зелёная» риторика Европы существенно ограничат рост производства легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Так или иначе, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, цены на палладий в первой половине 2023 года находятся в нисходящем тренде. Сказывается медленное восстановление автомобильного рынка, риски торможения роста мировой экономики. Также влияет локальный навес предложения на фоне реализации накопленных ранее запасов металла.

Ситуация, полагает эксперт, может улучшиться во второй половине 2023 года, когда запасы нормализуются. В то же время драйверы для роста цен сейчас сложно обозначить, рынок близок к балансу, среднесрочные ожидания в БКС нейтральны.