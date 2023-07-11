Эрдоган заключил выгодную сделку по вступлению Швеции в НАТО

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дать зелёный свет вступлению Швеции в НАТО было принято после того, как США и их союзники выполнили ряд условий Анкары, утверждает британское издание Middle East Eye (MME) со ссылкой на собственные источники, знакомые с переговорами по этому вопросу.

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Так администрация Байдена решила поддержать Эрдогана после президентских выборов в Турции в мае, на которых он победил во втором туре.

После телефонного поздравления Эрдогана по итогам выборов Байден заявил СМИ, что он мог бы удовлетворить запрос Турции на поставку истребителей F-16 стоимостью 20 миллиардов долларов, если Анкара одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Несколько телефонных звонков и встреч между высокопоставленными турецкими официальными лицами и их американскими коллегами, включая министров иностранных дел, главных советников и руководителей разведслужб по вопросу поставок F-16 дали желаемый Анкарой результат. Источник MEE сообщил, что сделка включала отправку 40 новых самолетов и комплектов для капитального ремонта 79 находящихся у Турции самолетов F-16, а также более 900 ракет класса «воздух-воздух» и 800 бомб.

Вторым вопросом, который убедил Эрдогана одобрить пропуск Швеции в НАТО, было согласие Канады снять эмбарго на поставки вооружения Турции (оптики для беспилотных летательных аппаратов), сообщили MEE официальные лица.

Но прошлые выходные Эрдоган вновь обратился с просьбрй к Байдену — в телефонном разговоре он высказал пожелание, чтобы лидеры ЕС опубликовали заявления о поддержке вступления Турции в Европейский союз и возобновлении переговоров по этому вопросу. Но получил ли президент Турции какие-то гарантии от Олафа Шольца и Мануэля Макрона прежде, чем он принял решение о разблокировке вступления Швеции в НАТО, неизвестно.