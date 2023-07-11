Финансовые амбиции VK растут — холдинг может получить долю в банке «Точка»

Банк «Траст» продал 90% банка для предпринимателей «Точка» за 41,5 млрд руб. Финансовую организацию выкупит ее менеджмент и консорциум инвесторов с участием «Интерроса» ( принадлежит предпринимателю Владимиру Потанину). Возможно, долю «Точки» получит также компания VK.
Напомним, что ГК «Интеррос» Владимира Потанина уже купила у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф») весной 2022 года, а также Росбанк.
Но «Точка», скорее, — финтех и айти компания, что подтверждается размерами: активы того же TCS и Росбанка по 1,6 трлн рублей, активы «Точки» — 14 млрд рублей.
Дальнейшая судьба TCS Group демонстрирует, что слияние «Точки» с другими банками вряд ли произойдет. Росбанк — который Потанин купил до TCS Group — не поглотил «Тинькофф». К тому же, у «Точки» теперь вообще отсутствует мажоритарный инвестор.
Однако «Интеррос» может получить синергетический эффект от сотрудничества и с VK, и с «Точкой». А VK хочет развить экосистему.
Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил СМИ, что для VK участие в консорциуме может стать интересным вариантом для развития сегмента МСБ за счет интеграции финансовых инструментов в свою экосистему. По данным последней отчетности компании, инвестиции малого и среднего бизнеса в рекламу на площадках VK выросли в два раза.
Чистая прибыль «Точки» за 2022 г выросда вдвое до 6 млрд рублей. Банк активно помогал клиентам с расчетами в новых валютах и запускал продукты, которые не относятся к банковским сервисам, а помогают предпринимателям, заработанное же инвестировал в безрисковые инструменты.