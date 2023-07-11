Финансовые амбиции VK растут — холдинг может получить долю в банке «Точка»

Банк «Траст» продал 90% банка для предпринимателей «Точка» за 41,5 млрд руб. Финансовую организацию выкупит ее менеджмент и консорциум инвесторов с участием «Интерроса» ( принадлежит предпринимателю Владимиру Потанину). Возможно, долю «Точки» получит также компания VK.

Напомним, что ГК «Интеррос» Владимира Потанина уже купила у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф») весной 2022 года, а также Росбанк.