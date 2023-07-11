Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

В Париже приняли решение о передаче Киеву ракет дальнего радиуса действия.

С соответствующим заявлением перед началом саммита НАТО в Вильнюсе выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — цитирует агентство главу государства.

В Кремле решение Парижа поставить Киеву дальнобойные ракеты назвали ошибкой. «Еще только предстоит прояснить, о каком радиусе поражения идет речь. Это решение ошибочное и чревато последствиями для украинской стороны. Ракеты не повлияют на ход СВО, а лишь утяжелят участь киевского режима», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве неоднократно указывали на то, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт, и заявляли, что США и НАТО через такие поставки, а также через подготовку специалистов для ВСУ участвуют в нем напрямую.