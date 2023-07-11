ФРП: ММК подписал на «ИННОПРОМе» соглашение о финансировании крупного инвестиционного проекта

Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 5 млрд рублей под 1% годовых предприятию «Механоремонтный комплекс», входящему в группу «Магнитогорского металлургического комбината». Средства пойдут на создание литейно-кузнечного цеха. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и директор ООО «МРК» Олег Ширяев в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

«С привлечением займа Фонда развития промышленности на 5 млрд рублей предприятие создаст новый цех литейно-кузнечной продукции с полным циклом производства. Его мощность составит порядка 24 тысяч тонн изделий в год. В частности, там будут изготавливать кованые рабочие валки для станов холодной прокатки, кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки, а также крупногабаритную прессовую поковку весом до 90 тонн», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Новый цех литейно-кузнечной продукции будет включать в себя литейный участок для производства слитков, кузнечно-прессовый участок для производства поковок, участок термической обработки для термообработки поковок и готовых кованых валков, участок механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки кованых валков.

«По нашим оценкам, в 2022 году более 80% отечественного рынка кованых рабочих и опорных валков занимали зарубежные производители. С помощью финансирования ФРП мы запустим новый цех и после выхода на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%. Общий объем инвестиций в проект превысит 14 млрд рублей», — сообщил директор ООО «МРК» Олег Ширяев.

«Это серьезный, крупный проект подразделения ММК. В настоящее время есть потребность в специальном оборудовании — валках для станов холодной прокатки. Сегодня 80% таких валков изготавливается за границей, поэтому у наших металлургических предприятий серьезная потребность в них. Этот проект уникальный, он позволит существенно снизить потребность в импортных валках. В сегодняшних условиях для развития металлургии в нашей стране — один из важнейших, ключевых проектов. Чуть больше года, и он будет реализован. Надеюсь, что у нас продолжится такое активное взаимодействие с Фондом развития промышленности, и в Челябинской области будут реализовываться новые проекты», — пояснил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Основными потребителями продукции станут крупные металлургические предприятия, среди которых «ММК», «Северсталь», «ВСМПО-Ависма», «Красный октябрь», «Мечел», «ЧТПЗ», «НЛМК» и «Евраз».