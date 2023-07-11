Германия сжигает беспрецедентное количество древесины

Несмотря на то, что Германия считается одним из лидеров «зеленого» перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии, и ставит высокие задачи по декарбонизации промышленности, от действий федерального правительства очень сильно страдают леса, которые очищают воздух от углерода. Отказавшись от российских энергоносителей, Берлин начал использовать в качестве топлива намного больше древесины, чем раньше, пишет венгерское издание rmx.news.
Немецкая промышленность и население сжигают рекордные объемы древесины. Причем, делают это в тот самый момент, когда леса в Германии и так находятся в очень тяжелом положении. Достаточно сказать, что четыре из каждых пяти деревьев в немецких лесах сейчас страдают от всевозможных болезней и вредителей. Здоров лишь один из каждых пяти дубов, кстати, являющихся символом Германии.
Конечно, в сложной ситуации, в которой сейчас оказались немецкие леса, виноваты и резко участившиеся в последние годы засухи, и изменения климата, но одной из наиболее важных проблем сейчас эксперты называют резко выросший в прошлом году спрос населения на древесину как источник топлива. После того, как цены на газ взлетели из-за энергетического кризиса и отказа от дешевых российских энергоносителей, многие немцы бросились покупать печки и древесину для них. Между тем, специалисты считают древесину одним из наиболее «грязных» видом топлива, а некоторые - и вовсе самым «грязным», потому что при ее сжигании выделяется даже больше СО2, чем при сжигании угля.
В прошлом году в Германии было заготовлено, по данным статистического управления Destatis, 13,8 млн кубометров древесины, на 17,3% больше, чем в 21-м году.
Неудивительно, что в июне Германия оказалась на втором месте в Европе по производству «грязной электроэнергии»: при выработке 1 КВт-час электроэнергии в атмосферу выбрасывались 472 грамма парниковых газов.
Защитники окружающей среды и экологи только разводят руками, потому что в немецких лесах особенно громко звучат топоры и бензопилы в то самое время, когда в состав правящей коалиции вместе с социал-демократами и свободными демократами входят и немецкие… зеленые. Причем, представители зеленых занимают в кабинете Олафа Шольца далеко не самые последние посты: Роберт Хабек, например, возглавляет министерство экономики ФРГ и является еще и вице-канцлером, а Анналена Бербок – МИД.
С одной стороны, федеральное правительство после очень вероятного принятия осенью Закона об энергоснабжении зданий, запрещающего с 1 января 2024 года устанавливать в домах и зданиях бойлеры, работающие на газе и мазуте, чтобы сокращать выбросы СО2, а с другой, оно же фактически поощряет немецких бюргеров в целях экономии обогревать жилища «буржуйками и «грязной» древесиной. При этом процесс декарбонизации страдает дважды – не только от выбросов многочисленных вредных веществ, образующихся при сжигании дров, но и от стремительного уменьшения количества деревьев, которые очищают воздух от СО2.