Германия сжигает беспрецедентное количество древесины

Несмотря на то, что Германия считается одним из лидеров «зеленого» перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии, и ставит высокие задачи по декарбонизации промышленности, от действий федерального правительства очень сильно страдают леса, которые очищают воздух от углерода. Отказавшись от российских энергоносителей, Берлин начал использовать в качестве топлива намного больше древесины, чем раньше, пишет венгерское издание rmx.news.

Немецкая промышленность и население сжигают рекордные объемы древесины. Причем, делают это в тот самый момент, когда леса в Германии и так находятся в очень тяжелом положении. Достаточно сказать, что четыре из каждых пяти деревьев в немецких лесах сейчас страдают от всевозможных болезней и вредителей. Здоров лишь один из каждых пяти дубов, кстати, являющихся символом Германии.