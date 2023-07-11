Госдума приняла закон о цифровом рубле

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний)», — говорится в сообщении ЦБ.

В законе указано, что операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Он же определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Документ также устанавливает для операций с цифровым рублем действующие требования по соблюдению банковской тайны. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа, добавили в ЦБ.

«Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке. Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля в том числе в области трансграничного взаимодействия», — указал регулятор.

До 31 декабря 2024 года круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень видов операций и их пороговые значения будут согласовываться Банком России с Росфинмониторингом.

