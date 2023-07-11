Группа «Кортрос» и белорусский «Могилевлифтмаш» наладят производство лифтов на Урале

Российская группа «Кортрос» и белорусская компания «Могилевлифтмаш» готовятся запустить в Екатеринбурге производство и сборку лифтового оборудования.

Об этом сообщил директор по закупкам ГК «Кортрос» Александр Копин в кулуарах международной выставки «Иннопром-2023», пишет «Интерфакс».

Планируется, что производство на 500 единиц оборудования в год будет находиться на территории района Академический, застройщики которого станут и первыми заказчиками завода. Работы по строительству стартуют уже в текущем году.

По словам Копина, лифтовая отрасль в России сегодня в высокой степени зависит от импортной компонентной базы; предполагается, что локализация производства будет максимальной.

«Частотные регуляторы и лебедки будут собственного производства», — рассказал он в частности.

Компания планирует развивать направление лифтового оборудования со скоростью движения от 4 м/с, передает агентство.

В перспективе продукцию планируется реализовывать на территории Уральского округа и Сибири.