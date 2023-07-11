Инвесторы на радостях продают Сбер

Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие 2023 г. составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%, говорится в сообщении банка. В том числе в июне была получена прибыль в сумме 138,8 млрд руб., что на 17,5% выше майского показателя.

Как заявил глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении, банк закрыл сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло свое отражение в финансовом результате.

Статьи по теме: Эффект супервласти Безудержные доходы

Сумму сделки банк не разглашает, но учитывая не очень высокий прирост прибыли в последнем месяце полугодия относительно мая, можно предположить, что она невелика для масштабов бизнеса Сбера.

Аналитики БКС пишут, что было продано 100% акций дочерней компании в Австрии, Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Финансовый эффект продажи они оценивают в 15% июньской прибыли.

Греф также отметил, что выдачи розничных кредитов за месяц стали рекордными за всю историю. Согласно отчетности банка, объем кредитов, выданных юридическим лицам в июне, вырос на 2,9%, а с начала года — на 11%, до 20,8 трлн руб. Кредитование «физиков» выросло в предыдущем месяце на 2,6% и на 12,4% за полгода — до 13,5 трлн руб.

Банк отмечает, что ключевым драйвером кредитования физлиц остается ипотека — рост портфеля жилищных кредитов ускорился до 2,8% за месяц, а их совокупный объем превысил 8,5 трлн руб. (+14% с начала года). В первом полугодии банк выдал 558 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб. — в 1,8 раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Среди других важных показателей Сбера стоит отметить рост чистого процентного дохода за полугодие на 41,4% в годовом исчислении – до 1,1 трлн руб. Ускоренный рост доходов обусловлен ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года.

Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2023 увеличился на 18,2% г/г, до 322,7 млрд руб., за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.

Результаты Сбера за июнь несколько превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что банк покажет чистую прибыль в размере 115–125 млрд руб. Но надо помнить при этом, что аналитики не закладывали в прибыль доход, полученный от реализации европейского актива.

И все же, акции Сбера к обеду вторника снижались на полпроцента — при том, что Индекс Мосбиржи прибавлял 0,1%. Коррекция акций Сбера после публикации месячной отчетности — обыденное явление для нынешнего года. Практически всегда бумага растет лучше рынка в преддверии публикации данных (вчера бумага подорожала почти на 2,4%), а по их выходу трейдеры начинают фиксировать прибыль.

С точки зрения технического анализа, акции Сбера пытаются пробить сопротивление 247–250 руб., что в случае успеха может быстро двинуть бумагу к следующей цели — 260 руб. В среднесрочном плане подавляющее число экспертов ждет серьезного роста бумаги.

«Сильные результаты подтверждают наш позитивный взгляд на Сбер: “покупать”, цель на год — 350 руб. по обыкновенным и 340 руб. по привилегированным акциям», — отмечают аналитики БКС.

Если предположить, что Сбер продолжит во второй половине года работать столь же эффективно, то его прибыль составит порядка 1,5 трлн руб., что предусматривает дивиденды в размере не менее 35 руб. на одну акцию.

Вряд ли рынок допустит, чтобы дивидендная доходность самой ликвидной бумаги была больше 10%, поэтому цена обыкновенной акции в 350 руб. в конце этого и начале следующего года выглядит вполне реально.