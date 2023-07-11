Китай приготовил сюрприз для США к саммиту НАТО

К саммиту НАТО в Вильнюсе, в котором принимают участие и лидеры четырех азиатских государств – союзников США и Североатлантического альянса: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, Китай приготовил малоприятный для южно-тихоокеанских союзников Вашингтона и, естественно, самой Америки сюрприз – подписал договор о расширении сотрудничества в сфере безопасности и правопорядка с Соломоновыми островами. Неприятность сюрприза заключается в том, что традиционными партнерами и союзниками этого архипелага в южной части Тихого океана, расположенного в 2 тыс. километров к северо-востоку от Австралии, раньше считались Австралия, Новая Зеландия и США, которые за исключением Новой Зеландии входят в трехсторонний (вместе с Великобританией) оборонный союз АУКУС, не скрывающий своей направленности против Поднебесной. Подробности соглашения, подписанного 10 июля в Пекине премьер-министрами Ли Цяном и Манассе Согаваре, пока не разглашаются, но известно, что одним из пунктов является развитие и укрепление «всестороннего стратегического партнерства».

Сближение Хониары (столицы Соломоновых островов) с Пекином началось совсем недавно. До 2019 года Соломоновы острова имели дипломатические отношения с Тайванем, но четыре года назад они их разорвали и установили отношения с Пекином. Почти одновременно, кстати, то же самое сделало соседнее островное государство – Кирибати.

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В прошлом году Соломоновы острова подписали секретное соглашение с КНР. В Вашингтоне, Канберре и Веллингтоне опасаются, что китайцы получили разрешение размещать на островах своих военных. Официально же пока известно, что Пекин готовит для Хониары полицейских и поставляет для них технику и снаряжение. У архипелага, состоящего из 6 более-менее крупных и почти 900 маленьких островков, на которых живет порядка 700 тысяч человек, богатая и бурная история с восстаниями и бунтами на этнической основе. Ранее восстанавливать порядок местным властям помогали Австралия, Новая Зеландия и другие тихоокеанские островные государства. Сейчас, похоже, их заменит Китай, который, как обычно, уже энергично оказывает островитянам экономическую помощь с акцентом на строительство инфраструктуры. Пекин, к примеру, выделил Хониаре кредит в размере 66 млн долларов на строительство 161 вышки мобильной связи. Китайские строители также строят стадион и спортивные сооружения, на которых пройдут в этом году Тихоокеанские игры.

Суммарная помощь КНР странам Тихоокеанского региона составляет всего лишь ок. 4% от его общей иностранной помощи, но Пекин использует эту помощь стратегически очень логично и разумно. Деньги в основном идут на строительство инфраструктуры, которая «заметна» для населения. К тому же, в среднем размеры финансирования китайских проектов превосходят этот показатель других доноров, что тоже выгодно выделяет Китай.

Китай уже стал крупнейшим торговым партнером островного королевства. Он полностью поглощает соломоновский экспорт древесины, минералов, рыбы и пальмового масла и обеспечивает их всем необходимым, начиная от кастрюль со сковородками и заканчивая пластмассовыми детскими игрушками.

Интерес Пекина к Соломоновым островам объясняется их близостью к Гуаму, на котором находится одна из крупнейших американских военно-морских баз, и, конечно, Австралии с Новой Зеландией. Не удивительно, что на Соломоновых островах часто можно увидеть… научно-исследовательские китайские корабли. Китайские ученые исследуют фауну региона и уделяют большое внимание исследованию морского дна. Это информация может оказаться очень полезной для китайского подводного флота в случае конфликта между Америкой и Китаем.

Конечно, самым серьезным негативным последствием сближения Китая и Соломоновых островах для США, Австралии и Новой Зеландии станет строительство китайской военно-морской базы на одном из островов архипелага.

США в очередной раз прозевали действия Китая и сейчас, конечно, пытаются исправить положение. США вновь открывают посольство в Хониаре и собираются уделять региону больше внимания.

В январе 2022 года Вашингтон договорился с Австралией о строительстве совместной военной базы на острове Манус в Новой Гвинее, получающей, кстати, значительную помощь от Пекина. Вашингтон также уговаривает те тихоокеанские страны, у которых еще сохранились дипломатические отношения с Тайванем, не разрывать их и не переходить в лагерь материкового Китая.

Конечно, американцев больше всего тревожит военная составляющая дружбы Пекина и Хониары. В мае прошлого года тогдашний глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не планирует строить военные объекты на Соломоновых островах, но ситуация в наши дни может измениться очень быстро. Угроза появления китайской военной базы под боком (с учетом огромных просторов Тихого океана) у южно-тихоокеанских союзников США остается вполне реальной.

