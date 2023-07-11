Компания «Новосталь» построит в Ростовской области завод по выпуску горячекатаного листа

ООО «Новосталь» инвестирует 40 млрд руб. в строительство завода по производству горячекатаного листа в городе Шахты Ростовской области.

Об этом рассказал заместитель губернатора области Игорь Сорокин, подписавший на выставке «Иннопром-2023» соответствующее соглашение с исполнительным директором компании Дмитрием Болотовым, передает «Интерфакс».

В рамках реализации проекта планируется построить электросталеплавильный цех и цех по производству горячекатаного листа, который используется во многих отраслях промышленности. «Сегодня такая продукция востребована в таких сферах, как автомобилестроение, судостроение, строительство, приборо- и авиастроение, а также сельское хозяйство. Территория производственного комплекса — 480 тыс. кв. метров. Выпуск горячетканного листа составит порядка 1 млн тонн в год. Также на предприятии будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Сорокин.

По его словам, для обеспечения экологической безопасности цех будет оснащен автоматической газопылеочистной установкой, что позволит обеспечивать высокий уровень чистоты воздуха — до 99,8%.

С 1 июня 2023 года московское ООО «Новосталь» стало управляющей компанией ООО «Новороссийский прокатный завод», которое владеет производственным комплексом ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ), отмечает агентство. РЭМЗ был признан банкротом в апреле 2019 года, при этом его хозяйственная деятельность не останавливалась. Проектная мощность предприятия составляет 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового проката в год.

«Новороссийский прокатный завод» входит в группу «Новоросметалл», объединяющую предприятия ломопереработки, автобазы, заготовительные и обслуживающие структуры.