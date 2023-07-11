Крупнейший в стране новый терминал Домодедово принял первые рейсы

Новый сегмент пассажирского терминала аэропорта Домодедово Т2 начал работу на международных рейсах.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу этой столичной воздушной гавани, аэропорта, с введением нового терминала площадь аэропорта возросла до почти 500 тыс. кв. метров.

Отмечается, что с открытием нового сегмента Домодедово становится крупнейшим в Восточной Европе терминалом в архитектурной концепции «под одной крышей», которая позволяет наиболее эффективно использовать трансферный потенциал аэропортового комплекса. Одной из первых авиакомпаний стала Air Arabia. Кроме того, о переезде в новых терминал уже заявили израильская El Al и бахрейнская Gulf Air.

Объём инвестиций в строительство Т2 составил более 42 млрд руб. В новом сегменте будут обслуживаться авиакомпании, выполняющие международные рейсы. После чего совокупная пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров в год.

Отмечается, что Т2 – это семь этажей общей площадью порядка 240 тыс. кв. метров. На первом этаже расположена зона регистрации, на втором размещён пункт пропуска (таможенный и пограничный контроль). В настоящий момент заканчивается обустройство смотровой площадки с видом на взлётно-посадочную полосу.

Технологические решения в Т2 направлены на максимальное сокращение времени обслуживания пассажиров за счёт внедрения системы многоуровневого обслуживания. Такой подход позволит не допустить пересечения пассажирских потоков, которые будут прибывать и отправляться из аэропорта.

Как ранее писал «Эксперт», входящее в холдинг «Новапорт» АО «Международный аэропорт Минеральные Воды» подписало договор о строительстве нового терминала внутренних воздушных линий с российско-турецкой компанией «ЛимакМаращСтрой». Работы стартовали в середине апреля 2023 года и закончатся в январе 2025-го, сумма контракта – 13, 998 млрд руб.