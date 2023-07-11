Луганское предприятие презентовало шаровой кран для ТЭК и ЖКХ на 100% собственного производства

Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» представил на «Иннопроме-2023» в Екатеринбурге шаровой кран для использования на объектах промышленности и ЖКХ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли ЛНР.

«Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" на выставке "Иннопром" представил шаровой кран. Он предназначен для использования на объектах нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности, а также для систем водо-, газо- и теплоснабжения и ЖКХ», — приводится сообщение ведомства.

Уникальность оборудования заключается в том, что он полностью производится на Луганском трубопроводном заводе, отмечает региональный Минпромторг.

В настоящий момент «Маршал» производит около 8,5 тыс. товаров. Все работы, начиная от проектирования изделий и заканчивая их окраской, выполняются специалистами завода самостоятельно.

ЛНР на «Иннопроме» представляют три предприятия: «Маршал», Луганский литейно-механический завод, а также Лутугинский завод строительных материалов. Делегацию региона возглавляет замминистра промышленности и торговли республики Дмитрий Частников.