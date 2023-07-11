Макрон обещает Украине ракеты, позволяющие бомбить Минск, Тулу и Калугу

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе оказался огорчительным для Украины: делегацию не пустили даже на те совещания, где присутствовали Грузия, Молдавия, Босния и Герцеговина. А проект итогового заявления НАТО по Украине президент Зеленский в своем телеграм-канале обиженно назвал «странным». На этом фоне удивил Макрон, пообещав Украине ракеты, которые не долетают до Москвы всего несколько десятков километров и вскрывают бункеры глубиной свыше 20 метров.

Статья по теме: ВСУ атакуют саммит НАТО из последних сил

На что обиделся Зеленский

То, что Украину в НАТО не ждут, было понятно и до саммита, а уже по ходу мероприятия генсек Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий для вступления в альянс (ПДЧ), которому Киев послушно следовал с 2008 года.

Формальный руководитель блока мотивировал свое предложение тем, что без ПДЧ процесс может пойти быстрее, что абсурдно по своей сути и не соответствует нормативным документам НАТО. Впрочем, это предложение будет обсуждаться уже на второй день форума, который почти полностью посвящен Украине. В среду, 12 июля, предполагается принять и итоговое заявление НАТО по Украине, которое немецкий Spiegel опубликовал утром во вторник. В документе говорится, что «будущее Украины — в НАТО», но не указывается никаких сроков, когда это будущее может настать. Зато подробно излагается, что Украина может быть приглашена в НАТО только в том случае, если все страны — члены альянса согласятся, что условия для этого соблюдены. А условиями являются, в частности, реформы в сфере демократии, борьбы с коррупцией, победа над Россией и оперативная совместимости войск ВСУ с НАТО.

«Ни одно из условий не выполнимо, а отсутствие сроков говорит только о том, что со сближением Украины и НАТО никто не собирается спешить. Кстати, в ПДЧ для Украины, который Столтенберг предложил просто выбросить в корзину, строки указывались. Правда, они постоянно переносились. Последним сроком был 2022 год», — сказал «Эксперту» директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, блок НАТО из-за Киева попал в неудобное положение.

«С одной стороны, нужно выполнить данные с высоких трибун обещания помочь Украине победить Россию, а с другой — минимизировать риски для стран НАТО. Ведь блок создавался не для того, чтобы втягиваться в войну, а наоборот — для того, чтобы обезопасить от возможной войны страны альянса, — напоминает Орлов. — Очевидно, что в этом уравнении в принципе нет места Украине, судьба которой абсолютно никого не интересует, как и мнение.»

По прогнозу политолога, решением саммита станет дежурная формулировка, о «прочной, как скала» поддержке Украины со стороны демократических государств. И если Киев надеялся на помощь не только вооружением, но и живой силой (войсками стран НАТО), то максимум, что для него сделают — дадут взаймы денег, чтобы самостоятельно нанять какое-то число солдат удачи. Киев, как известно, уже открыл вербовочные пункты в некоторых странах Африки, где «пушечное мясо» дешевле, чем в Европе.

Зеленский в первый день саммита ни на одну трибуну допущен не был, но дважды выступил с обиженными постами в сетях. В одном из них он назвал итоговый документ НАТО по Украине странным, в другом — абсурдным.

Впрочем, по мнению Антона Орлова, обида Зеленского будет угасать по мере поставок новых боеприпасов. Байден уже пообещал кассетные бомбы, которые практически не эффективны в бою, но идеально подходят для уничтожения мирного населения, что США уже демонстрировали во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Ираке и других странах, которым Вашингтон нес демократию на крыльях бомбардировщиков. А во вторник уже президент Франции Макрон объявил, что даст Киеву крылатые ракеты SCALP. Оружия такой дальности и мощности боеприпаса у Украины еще не было.

Чем и кого напугал Макрон

Если Байдена за кассетные бомбы в кулуарах саммита просто ругали, то о Макроне во вторник некоторые отзывались, как о человеке, больном на голову. Дальность полета такой ракеты — 560 км, для ведения боевых действий в зоне СВО и даже для удара по Крыму она явно избыточна. Запускать такую ракету можно как с самолета, так и с наземной платформы (что, скорее всего, Киев и предпочтет). С территории Украины эта ракета добивает до Минска, Смоленска, Тулы, Калуги, не говоря уже о Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону. Эта ракета достаточно грузоподъемна, может нести и атомную бомбу, и просто мощную. В Сирии такие ракеты поражали бункеры глубиной более 20 метров. Стоимость ракеты без бомбы — 850 тысяч долларов за штуку. У Франции таких ракет около 400. По непроверенной информации, Макрон для начала планирует поставить на Украину 50 штук. Этого вполне достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб Белоруссии и России.

Российское и белорусское военное сообщество информация о таком оружии для Киева весьма взволновала, совещания о противодействии принципиально более мощным ударам со стороны Украины, по информации «Эксперта», начались уже во вторник, почти сразу после заявления Макрона. По мнению военных аналитиков, с которыми пообщался «Эксперт», оптимальный вариант ответных действий со стороны России должен состоять из двух компонентов.

Франции должно быть очень больно

О первом компоненте защиты «Эксперту» рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Такие ракеты — оружие не для войны, а для уничтожения крупных мегаполисов. Допустить поставку такого оружия на Украину нельзя ни в коем случае, — уверен Соболев. — Нельзя допустить ни одного пуска такой ракеты в Россию. Поэтому требуется разрушить все подъездные пути на Украину со стороны Европы, поезда должны быть пущены под откос, все мосты через Днепр взорваны, порты требуется либо взять под контроль, либо уничтожить. Только так мы сможем избежать беды. С военной точки зрения эта задача выполнима, особенно если осознавать, какой трагедией обернется невыполнение.»

По мнению генерала и политика, до сих пор этого не было сделано потому, что Россия считала, что ведет не войну, а СВО — операцию, которая накладывает на военных жесткие ограничения. Но с поставкой такого оружия Украине уже начинается война на уничтожение.

«Безусловно, мы должны снять все самоограничения ради того, чтобы такое вооружение не поступило на Украину. Необходимо начать планомерное уничтожение всех центров принятия решений на Украине — объектов власти, пунктов военного управления, президента Зеленского, других представителей власти и командующих, иностранных советников.»

Вторую часть ответных действий «Эксперту» описал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Помимо просто обороны, нужны и ответные действия, — уверен эксперт. — Франция должна понять, что так нельзя. Выступления наших дипломатов на эту тему никого не убедят, заявления представителей нашей власти о возможности ответных действий никого не пугают, потому что мы только обещаем, но еще ни одного ответного действия не было. Чтобы нас поняли — нужно сделать Франции очень больно.»

По мнению Игоря Коротченко, возможность наказать Францию, не развязывая ядерной войны, существует, и не одна. Например, можно сделать французам больно в Африке.

«Коль скоро президент России решил сохранить ЧВК «Вагнер», можно использовать “музыкантов” для вытеснения Франции из зоны ее жизненных интересов в Африке, — предполагает специалист. — Поддержать те страны, которым надоело военное и прочее присутствие Франции. Поддержать силовыми инструментами. Пинком под пятую точку вышвыривать оттуда пятую республику, поднимая и вооружая местное население. Взять в союзники Движение неприсоединения, которое четко декларирует антиколониальные и антифранцузские лозунги. Макрон и Франция должны заплатить за свои ракеты таким ущербом, чтобы они завыли. Запад уважает только силу и понимает только, когда его бьют, а слово, договор, переговоры, клятвы, угрозы — это все девальвировано. Должна быть абсолютно прагматичная месть. И мы найдем огромное количество желающих присоединиться к этому процессу, начиная от Алжира, и далее со всеми остановками.»

У Игоря Коротченко есть вопрос к российскому МИДу: почему до сих пор не вызван посол Франции, которому нужно официально предъявить претензии в связи с массовыми нарушениями прав рабочих во Франции, убийствами детей полицейскими во Франции, массовыми полицейскими зверствами во Франции.

«Кошмарить Париж нужно по всем направлениям и случаям. Во время форума Россия—Африка, который пройдет в конце июля в Петербурге, необходимо поднять вопрос об издевательствах, которые чинят французы над африканцами как в Африке, так и во Франции. Необходимо добиться от Франции компенсации в 100 млрд евро за причиненный колониальный ущерб и хищническую эксплуатацию», — уверен Коротченко.