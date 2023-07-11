Минобороны сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции

Минобороны РФ на брифинге 11 июля сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно информации, которую озвучил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии, умелыми действиями подразделений «Южной» группировки ВС РФ успешно отражены 9 атак ВСУ в районах населённых пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки (ДНР).

В районах населённых пунктов Спорное, Авдеевка, Майорское, Веселое, Курдюмовка и Красногоровка (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. В ходе боевых действий уничтожено до 250 боевиков, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, танк, самоходная артиллерийская установка «Krab», гаубица Д-20 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» и огнём артиллерии отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Ровнополь (ДНР). Противник отброшен на исходные позиции.

На Запорожском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Потери противника на двух этих направлениях составили до 90 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 4 пикапов, 4 автомобиля, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы «Д-20» и две «МСТА-Б».

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки «Центр» ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии отражены 3 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Серебрянка и Терны (ДНР). В районе населённого пункта Терны пресечена деятельность ДРГ. Уничтожено 105 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 3 пикапа, 2 танка, 2 самоходные артиллерийские установки («Акация», «Гвоздика»), и 2 гаубицы (Д-20, Д-30).

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Потери ВСУ составили до 20 боевиков, 4 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы («МСТА-Б» и Д-20) и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 боевиков, 6 автомобилей и артиллерийская система М777 производства США. В районе населённого пункта Антоновка (Херсонская область) поражён склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражены 2 пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк (ДНР) и Орехов Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах.

Российские средства ПВО сбили 2 самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Садовое и Тягинка (Херсонская область), перехвачены 3 крылатые ракеты «Storm Shadow» и один снаряд РСЗО «HIMARS», а также уничтожили 10 БПЛА в районах населённых пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск (ЛНР), Володино (ДНР), Любимовка (Запорожская область) и Константиновка (Херсонская область).

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 455 самолётов, 241 вертолёт, 4 966 БПЛА, 426 ЗРК, 10 649 танков и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин РСЗО, 5 413 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 592 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко, за последние несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населённого пункта Купянск. Также освобождён ряд восточных территорий Харьковской области.

При этом он отметил, что продвижение российской армии заставляет киевский режим эвакуировать госучреждения, а местные предприниматели «сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину».