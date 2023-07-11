«Мы готовы»: глава Минфина решил поддержать отечественный автопром

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о готовности закупать для нужд министерства автомобили российского производства. На заседании Госдумы он также предложил ввести «ограничение по локализованности» в рамках госзакупок автотранспорта.

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«Нам нужно действительно для государственных нужд закупать автомобили, которые произведены здесь, в нашей стране, и состоят из большого количества отечественных комплектующих. У нас сегодня для закупок автомобилей, да и другой техники, существуют ценовые ограничения, но нет ограничений по локализованности. Мне кажется, здесь нужно и в требованиях по закупке автомобилей тоже с этого начать, вводить соответствующие условия. Мы как Минфин готовы первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей», — цитирует ТАСС Силуанова.

