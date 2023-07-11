Немецкий химпром покидает Европу

Немецкие химические компании активно инвестируют в современные заводы и зеленые технологии, но делают это не в родной Германии и даже не в Европе, а за пределами континента, бьет тревогу Михаэль Василиадис, президент Союза горнодобывающей, химической и энергетической промышленности ФРГ (IG BCE).

«Они (инвестиции в новые фабрики и технологии) уходят из Германии»,- предупреждает он.

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Он также обращает внимание на то, что тенденция ухода инвестиций ускорилась после энергетического кризиса. Главные бенефициары тревожной для Германии тенденции – Китай и США, которые заманивают немецкие химические компании «полным пакетом» из налоговых льгот, доступа к зеленой энергии, быстрого оформления всех документов и разрешений и т.д.

В Европе усиливается конкуренция за прямые иностранные инвестиции (FDI), пишет Financial Times. В прошлом году в ФРГ был установлен антирекорд по корпоративным инвестициям, потому что, как сообщает Немецкий институт экономических исследований (DIW), компании старались вкладывать деньги не в родной стране и даже не в Европе, а за ее пределами. Экономисты DIW называют ситуацию, складывающуюся в экономике ФРГ, «тревожной».

Вашингтон в августе прошлого года принял Закон о снижении инфляции (IRA), который содержит существенные субсидии для инвесторов в зеленые технологии. IRA сейчас играет важную роль в привлечении FDI в ключевые секторы американской экономики. Китай, по словам Михаэля Василиадиса, тоже субсидирует ряд отраслей, одной из которых является химическая промышленность. Особенно сильно заинтересован Пекин в иностранных инвестициях в технологические отрасли.

Василиадис, который, кстати, входит в наблюдательный совет BASF, приводит этого химического гиганта в качестве примера компании, активно инвестирующего в Поднебесную. BASF сейчас строит нефтехимический комплекс в Чжаньцзяне, провинция Гуандун, со сметой в 10 млрд евро, который будет напоминать завод в Людвигсхафене, где находится штаб-квартира крупнейшей химической компании в мире и ее основное производство. Строя огромный комплекс в Китае, BASF в довершение ко всему еще и предупредил о сокращении производства в Европе, причем, не временном, до наступления лучших времен, а постоянном, т.е. навсегда.

По словам Василиадиса, BASF выбрал Китай как место строительства нефтехимического комплекса, потому что китайские власти обещают помощь и поддержку. Достаточно сказать, что по просьбе немецкой стороны китайцы построили недалеко от строительной площадки ветровую ферму для снабжения стройки дешевой зеленой энергией.

Начальник отдела химических исследований в Kepler-Chevro Кристиан Вейц считает, что европейские химические компании больше не будут строить в Старом Свете новые заводы по производству аммиака, играющего немаловажную роль в зеленом переходе, т.е. замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. К тому же, BASF, например, закрыл один из двух своих заводов по производству аммиака в Людвигсхафене.

Политики, объясняет Вейц, знают об этих тревожных тенденциях, которые угрожают росту европейской экономики, но пока не очень торопятся с ними бороться.

В Ассоциации химической промышленности ФРГ (VCI) утверждают, что европейским химическим компаниям волей-неволей приходится инвестировать в Китай, доля которого на химическом рынке составляет приблизительно 43%. В VCI отмечают о росте инвестиций немецких химических компаний в КНР и подчеркивают, что туда уходит 20% инвестиций немецкого химпрома.