Одна из интриг саммита НАТО разрешилась ещё до его официального начала

Через четырнадцать месяцев после того, как Швеция подала заявку на вступление в НАТО, Турция наконец согласилась поддержать вступление Стокгольма в альянс.

Произошло это вечером в понедельник, 10 июля. Причем ещё днем Реджеп Тайип Эрдоган выступил ньюсмейкером, поставив фактически новый ультиматум Западу: вступление Швеции в НАТО может быть предоставлено в обмен на «расчистку пути» перед Анкарой в ЕС.

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Правда, тот, кто имеет некоторое представление о политическом стиле президента Турции, мог предположить, что решение по Швеции было принято ещё во время разговора Эрдогана с Байденом накануне. А тема вступления в ЕС появилась для внутренней аудитории. В результате Эрдогану пообещали «активизировать» дискуссии с ЕС, которые, естественно, не будут иметь каких-то реальных последствий.

«Никто не должен ожидать от меня компромисса или понимания», — заявил президент Турции в понедельник в связи с призывами пустить Швецию в альянс. Но именно это от него и получили в ходе встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Швеции Ульф Кристерссон.

В совместном заявлении сторон было отмечено, что Стокгольм выполнил все условия Анкары.

Турция и Швеция также договорились создать «новый двусторонний договор о безопасности» и о том, что Стокгольм представит «дорожную карту в качестве основы для своей дальнейшей борьбы с терроризмом во всех его формах». Ну, а в качестве приза от Столтенберга Эрдоган получил обещание создать в НАТО некую должность «специального координатора по борьбе с терроризмом».

Плюс к этому Эрдоган получит несомненно некие персональные дивиденды от США.

Реакция Джо Байдена не заставила себя долго ждать: «Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над усилением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе».

Уже во вторник президент Турции встретится с президентом США, в том числе чтобы закрепить итоги многомесячного торга по вопросу вступления Швеции в НАТО.