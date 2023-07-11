«ОКП «Элка-Кабель» привлечет средства ФРП на увеличение кабелей спецназначения

Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 500 млн рублей под 1% годовых в рамках программы «Проекты развития» предприятию «ОКП «Элка-Кабель», которое стало тысячным уникальным клиентом Фонда. Средства займа пойдут на увеличение производства кабелей специального назначения для сложных условий эксплуатации с применением в качестве проводников как меди, так и уникальных алюминиевых сплавов. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и директор ООО «ОКП «Элка-Кабель» Алексей Гаркунов в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

С привлечением финансирования ФРП предприятие запустит вторую и третью очереди цеха по выпуску кабелей специального назначения для сложных условий эксплуатации. Эти кабели собственной разработки предназначены для эксплуатации в климатических условиях Крайнего Севера. Продукция выдерживает большое количество знакопеременных и растягивающих нагрузок. Для производства кабелей предприятие использует изоляционные и проводниковые материалы собственной разработки, что существенно снижает стоимость продукции, а также увеличивает ее надежность и срок эксплуатации.

Общий бюджет проекта превысит 740 млн рублей. Уровень локализации составит порядка 90%, при производстве будет использоваться преимущественно российское сырье.

«Для реализации этого проекта ФРП предоставляет нам льготный заём на 500 млн рублей по ставке 1%, что позволит локализовать полный цикл производственной цепочки по выпуску кабельно-проводниковой продукции внутри завода. Благодаря этому снизится себестоимость и увеличится объем производства с 10 до 1000 км продукции в год», — сообщил директор ООО «ОКП «Элка-Кабель» Алексей Гаркунов.

«Сегодня мы заключили соглашение о финансировании проекта с тысячным по счету клиентом Фонда. Поэтому мы можем смело сказать, что инструменты поддержки ФРП помогли в развитии целой тысяче разных промышленных предприятий из 74 регионов России. Неудивительно, что юбиляром стало пермское предприятие, ведь промышленники из Перми уверенно входят в топ-3 регионов, которые наиболее активно используют наши финансовые инструменты. «ОКП «Элка-Кабель» с привлечением средств ФРП запустит производство кабелей с уникальными характеристиками, которые имеют высокий спрос на рынке и позволят российским энергетическим, добывающим и машиностроительным предприятиям удовлетворить растущую потребность в этом виде продукции», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Займы федерального и регионального Фондов развития промышленности востребованы компаниями края. Благодаря им укрепляется экономика, создаются новые рабочие места, увеличиваются поступления в региональный бюджет. «Сегодня подписали соглашение о реализации нового крупного инвестпроекта на предприятии «ОКП «Элка-Кабель». Очень важно, что в ходе работы над ним компания создаст более 30 высокопроизводительных рабочих мест. Усиление потенциала наших предприятий напрямую влияет на социальное самочувствие региона в целом. Мы видим эффективность этой меры поддержки среди промышленников и продолжим работу над привлечением льготных средств ФРП в Пермский край», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он также поблагодарил ФРП и лично Романа Васильевича Петруцу за плодотворное сотрудничество и внимание к региону.

Продукцией проекта выступают кабели управления и передачи данных, кабели для подключения частотных приводов, кабели для подключения подвижных приводов, в том числе кабели для буровых установок и светосигнального оборудования, а также пожаробезопасные кабели для подключения силовых потребителей, которые применяются для промышленных объектов и объектов энергетики. В зависимости от своей спецификации кабели рассчитаны на работу в тяжелых условиях эксплуатации и при низких температурах, обладают противопожарными свойствами и повышенной защитой от внешних воздействий электромагнитных полей.

Основными потребителями продукции являются «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Русал», «Уралмаш», «Татнефть» и другие крупные организации.