«ПК Транспортные системы» представила первый российский серийный трамвай с элементами автопилота

Компания «ПК Транспортные системы» презентовала на «Иннопроме-2023» первый российский серийный трехсекционный трамвай «Невский» двустороннего движения с элементами автопилота.

В 2024 году предприятие планирует представить трамвай, который будет работать в режиме автопилота в депо, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Дубровкина.

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«Я думаю, что в следующем году мы можем уже совместно с "Горэлектротрансом" Санкт-Петербурга показать, как трамвайные вагоны расставляются в парке в режиме автопилотирования без водителя», — сообщил Дубровкин в кулуарах выставки.

Он рассказал, что в 2019 году «ПК Транспортные системы» совместно с партнерами начинала тестировать систему автопилота, но для запуска полностью беспилотных трамваев необходима нормативная база и инфраструктура, которых сейчас нет.

По словам Дубровкина, компания уже создавала беспилотный трамвайный вагон на базе «Витязя» в Москве, он курсировал по одном из маршрутов под наблюдением машиниста.

В настоящий момент «ПК Транспортные системы» применяет элементы автопилотирования на трамваях в Санкт-Петербурге; в ближайшем будущем времени их количество в городе достигнет 85.

Элементы системы автопилота представляют собой наличие специальных камер и датчиков системы активной помощи машинисту на основе искусственного интеллекта; они позволяют определять объекты на дороге, в частности, пешеходов, светофоры, транспортные средства, знаки и прочее. Если объект находится на пути трамвая, система подает водителю сигнал, при отсутствии реакции на который принимает решение самостоятельно, осуществляя автоматическое торможение.

Трамваи модели 71-932 «Невский» уже начали эксплуатироваться на маршрутах Санкт-Петербурга, отмечает агентство.

Накануне, 10 июля, трамвай продемонстрировали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает пресс-служба правительства. Премьер «высоко оценил эргономичность машины», указывается в сообщении кабмина. Подчеркивается, что 95% комплектующих нового трамвая — российского производства.