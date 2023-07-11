Сбер в июне выдал рекордный объем розничных кредитов

За период с января по июнь 2023 года Сбер получил 727,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

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В июне показатель составил 138,8 млрд руб., уточняется в сообщении.

Число розничных клиентов составило 107,2 млн человек, увеличившись за месяц на 300 тыс.; число активных корпоративных клиентов в настоящий момент превышает 3 млн компаний.

Розничный кредитный портфель у Сбера вырос с начала года на 12,4%, превысив 13,5 трлн руб. В июне частным клиентам было выдано почти 720 млрд руб. — это максимальный уровень за всю историю банка.

Отмечается, что ключевым драйвером остается ипотека — рост портфеля жилищных кредитов ускорился до 2,8% за месяц, объем превысил 8,5 трлн руб. (+14% с начала года). «В первом полугодии банк выдал 558 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб. — в 1,8 раз больше относительно аналогичного периода прошлого года», — уточняется в пресс-релизе.

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Портфель потребительских кредитов вырос на 2% за месяц и на 8,3% с начала года, указывается в сообщении. «Объем выдач в июне остался на высоком уровне — около 320 млрд руб.», — подчеркивают в банке.

Портфель кредитных карт Сбера на конец июня составил 1,3 трлн руб. В июне рост портфеля ускорился до 2,7%, рост с начала года составил 14%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,9%, рост за первое полугодие составил 11%. «Качество кредитного портфеля немного улучшилось в июне за счет корпоративного портфеля — доля просроченной задолженности снизилась с 2,3% до 2,2%», — поясняют в Сбере.

Сообщается, что средства физлиц приблизились к 20 трлн руб.; с начала года они выросли на 8,4%.

В прошлом месяце Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций австрийской дочерней компании Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (бывшая Sberbank Europe AG), что оказало положительное влияние на финансовые результаты банка.