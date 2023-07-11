Путин подписал коллекторам уголовную ответственность

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за угрозы применения насилия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Наказание устанавливается за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой насилия либо уничтожения или повреждения имущества.

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Такая же ответственность грозит коллекторам за угрозу распространения либо распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких. Преступление будет караться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Также данная статья предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За совершение аналогичных действий группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для здоровья, с уничтожением или повреждением в крупном размере имущества грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кроме того, за совершение таких правонарушений организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или в особо крупном размере, будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья хорошая, но надо уточнить кому что

Сама по себе инициатива правильная, считает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Но насколько она актуальна в сегодняшних условиях — непонятно. Коллекторы, которые работают сейчас очень сильно отличаются от того представления, которое сложилось в 90-е годы ХХ века.

По большей части, все вопросы решаются через суд, указывает юрист. Крупные агентства давно уже поглотили мелкие и действуют цивилизованными способами: просуживают задолженность и взыскивают долги через судебных приставов. Но, в принципе, введение дополнительных ограничений не будет лишним, потому что люди будут понимать, что идти в обход законных методов опасно.

Спроектированная статья схожа со статьей, предусматривающей ответственность за вымогательство, отмечает Екатерина Авдеева, доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики ИГСУ РАНХиГС при президенте РФ. Но ст. 163 УК РФ при выполнении объективной стороны преступления со стороны недобросовестных коллекторов не позволяла привлекать их к уголовной ответственности, указывает она. Дело в том, что обязательным условием было требование чужого имущества. Лица, занимающиеся просроченной задолженностью, документально имеют право на требуемое имущество, но при этом некоторые недобросовестные участники рынка применяли совершенно недопустимые методы, приводящие нередко к печальным для граждан последствиям.

Ст. 172.4 УК РФ имеет четкие признаки, которые позволят привлекать недобросовестных профессиональных взыскателей. Важно, считает юрист, чтобы пострадавшие не отмалчивались, а фиксировали факты и обращались в правоохранительные органы, а те в свою очередь проводили необходимые процессуальные действия, направленные на должное расследование преступлений.

Сегодня важно, полагает Авдеева, чтобы правоприменительная практика была правильно сформирована. Для этого граждане должны в заявлениях описывать факты, не пытаться искусственно злоупотреблять уголовно-правовой защитой, а правоохранительные органы — внимательно подходить к таким заявлениям. Это нужно, чтобы не было избыточно широкого толкования — когда придется коллекторов защищать, потому что каждое их слово будет поводом для заявления. Или, напротив, когда отсутствие правоприменительной практики и сложность доказывания будет поводом для отказа в возбуждении уголовного дела. Важно, чтобы пленум ВС РФ дал разъяснения.

«Поэтому в целом введенную статью можно оценить положительно, — считает Авдеева. — С точки зрения юридической техники она спроектирована очень достойно, но теперь важно, как будет формироваться правоприменительная практика. Хотелось бы отметить, что большинство коллекторов действуют строго в соответствии с требованиями ФЗ-230, не нарушая его, потому что нарушения грозят исключением из реестра.»

Но при этом остались недобросовестные — как официальные, так и не состоящие в реестре — лица, занимающиеся взысканием, говорит эксперт. И если в их арсенале содержатся методы, которые запугивают, лишают нормальной жизни должников, то необходимо применять меры, уверена Авдеева. Сегодня появляется возможность привлечения их к уголовной ответственности, хотя некоторые их действия и так могли быть квалифицированы по соответствующим статьям УК РФ.

А гражданам важно все же здраво оценивать свои финансовые возможности, повышать правовую и финансовую грамотность и не брать на себя непосильные финансовые обязательства.