Российским переработчикам и животноводам больше не нужна импортная ГМО соя и соевый шрот

Минсельхоз уже со следующего года может запретить ввоз сои и соевого шрота в нашу страну, при условии, если удастся собрать собственный урожай этой культуры выше, чем в прошлом году (5,5 млн тонн).

По данным АБ-Центр, потребление сои в этом году вырастет до 6,5-6,8 млн тонн. Любопытно, что при наличии запрета на выращивание ГМО-растений в нашей стране, ввоз генномодифицированной сои никак не пресекался. Однако не генномодифицированную сою на мировом рынке найти крайне сложно: например, в Бразилии, являющейся основным поставщиком соевых бобов в РФ (74% в общем объем импорта), на не ГМО-сою приходится только 2% посевных площадей. Поэтому введение подобного рода запрета приведет к дефициту сои и соевого шрота для производства кормов (в весе кормов его доля составляет 20%, а в себестоимости доходит до 45%). В принципе российским переработчикам и животноводам хватило бы собственной сои, если бы удалось развернуть экспортные потоки внутрь страны. Так, на долю Центрального и Дальневосточного ФО приходится больше половины от всего производства сои, однако почти вся дальневосточная соя (1,2 млн тонн было собрано в прошлом году) уходит в Китай. В целом Россия экспортирует в Китай и страны ЕАЭС порядка 2,5 млн тонн. Наладить транспортировку сои с Дальнего Востока на запад страны пока не представляется возможным.

В итоге при введении ограничений на импорт аграрии прогнозируют новый рост цен на корма (до этого они дорожали за счет роста цен на витамины и кормовые добавки) и, как следствие, на готовую продукцию — прежде всего, на мясо курятины и индейки. Курятина уже в последние месяцы стала дороже свинины: например, в июне оптовая цена на куриную тушку составляла 170-175 рублей, в то время как свинина стоила 121 рубль за килограмм.