«Ростех» удвоил объемы поставок «кочующих» минометов «Сани» для Минобороны РФ

«Ростех» в рамках выполнения гособоронзаказа передал Министерству обороны РФ очередную партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» .

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«По сравнению с предыдущим годом выпуск этой техники был увеличен вдвое», — говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, техника доказала свою надежность, эффективность и простоту при использовании в современных боевых условиях. «Потребности в ней высоки, а потому мы нарастили ее выпуск. В 2023 году Министерству обороны будет передано в два раза больше этих минометных комплексов по сравнению с 2022 годом. Их очень ждут на фронте», — подчеркнул он.

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Комплекс создан для уничтожения противника навесным огнем, в том числе в углубленных укрытиях и на обратных скатах возвышенностей, поясняется в сообщении; он позволяет поражать огневые точки и командные пункты, разрушать окопы, траншеи, проделывать проходы в проволочных заграждениях, а также освещать передний край обороны и ставить дымовые завесы.

«Мобильность "Саней" позволяет использовать их в качестве "кочующих" минометов, когда они располагаются не в составе взводов, а отдельно и постоянно меняют позиции. Таким образом неприятель вводится в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что входящий в «Сани» миномет 2Б11 обладает высокой скорострельностью и кучностью боя; дальность прицельной стрельбы превышает семь километров. «Благодаря усовершенствованной плите орудие может вести круговой обстрел, а быстросъемный стреляющий механизм не требует разборки ствола при смене позиции. Боекомплект комплекса рассчитан более чем на полсотни выстрелов. "Сани" могут применяться вместе с комплексом управляемого вооружения "Грань" для высокоточного поражения целей», — рассказали в «Ростехе».

Уточняется, что транспортная машина «Саней», созданная на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал», может передвигаться без дозаправки на расстояние до 1000 км как по дорогам, так и по пересеченной местности. Трансформация миномета из походного положения в боевое и обратно занимает менее трех минут.