Рубль проигнорировал нефть и аналитиков

Рубль сегодня не смог развить скромный успех последних двух сессий и продолжить откат от многомесячных минимумов и сильного технического сопротивления падению. По итогам торгов российская валюта подорожала к доллару на символические 0,04% до 90,3825 руб. за доллар.

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Одной из причин сегодняшней слабости рубля стала плохая статистика от Банка России. Так, по данным регулятора, во втором квартале 2023 г. сальдо счета текущих операций уменьшилось до $5,4 млрд с $14,8 млрд в первом квартале. За первое полугодие прошлого года показатель равнялся $138,5 млрд.

Более того, директор по инвестициям инвесткомпании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой подчеркивает, что сальдо текущего счета в июне оказалось в дефиците в размере $1,4 млрд. впервые с августа 2020, когда он был на таком же уровне.

Обнародованных данных оказалось достаточно для того, чтобы рубль прекратил укрепление, наблюдавшееся последние две торговые сессии.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик считает, что сейчас рубль находится под воздействием двух противоречивых факторов. С одной стороны, он отмечает рост нефти, снижение курса американской валюты на мировом рынке, а также нарастающий спрос на российский рубль перед выплатой налоговых обязательств, тем более, что курс сейчас привлекательный.

С другой стороны, говорит эксперт, данные ЦБ указывают на сохраняющийся спрос на валюту, а значит рубль пока остается в зоне риска дальнейшего умеренного ослабления.

И все же Линчик полагает, что позитивные для рубля факторы перевесят, и рубль может вернуться к уровням ниже 90 за доллар США.

В принципе с ним согласны и многие другие финансисты и аналитики, ожидающие курс национальной валюты в диапазоне 85–88 руб. за доллар. Вот только рубль пока все эти прогнозы игнорирует. Возможно, ситуация изменится, если нефть сумеет продолжить подъем. Сегодня «черное золото» к закрытию основных торгов на Московской бирже подорожало на 2%, до $79,3 за баррель. Таким образом, котировки подали серьезную заявку на выход вверх из коридора $72–77,5, в котором нефть торговалась с начала мая.

Если нефть сумеет показать еще хотя бы небольшой рост, то велика вероятность того, что спекулянты начнут судорожно откупать проданные по $76–78 за баррель нефтяные фьючерсы, фиксируя убытки, и это может резко ускорить рост котировок. При таком сценарии целью подорожания нефти станет район $85 за баррель.

Фондовые трейдеры сегодня осторожно фиксировали часть заработанного вчера, но на растущей нефти особого желания продавать не было. Индекс Мосбиржи формально вырос на 0,1%, но это стало следствием покупок высоколиквидных акций на вечерних торгах в понедельник. Сегодня большинство «голубых фишек» закрылось небольшим снижением.

Как это практически всегда бывает в день публикации месячной отчетности, скорректировался Сбер. Но его сегодняшние потери в размере 0,7% были меньше вчерашнего 2,4-процентного роста.

Из высоколиквидных акций лучшие результат продемонстрировали бумаги ВТБ. Поводом для их покупок стала встреча главы государства Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным. Никаких важных для рынка или акций банка новостей по итогам беседы опубликовано не было – инвесторы отреагировали на сам факт встречи.

В лидерах роста были акции «Совкомфлота», подорожавшие на 4,75%. Аналитики уже давно говорили, что эту бумагу нужно покупать. Сейчас ее поддерживают ожидания публикации отчетности за первое полугодие – она может вселить надежду на очень щедрые дивиденды. Кроме того, слабый рубль в совокупности с ростом нефти также позитивны для компании, которая получает основную часть доходов в валюте.

Как и полагали вчера некоторые аналитики, рынок пересмотрел оценки вчерашнего заявления золотодобывающей компании «Полюс» о выкупе почти 30% акций на треть дороже их рыночной стоимости. По рынку ходят предположения, что заявление сделано в интересах каких-то крупных акционеров для того, чтобы они могли выйти из бумаг. Полностью отсутствует понимание, зачем нужно было предлагать такую огромную премию к рыночной цене. При этом финансовое положение самой компании может ухудшиться, поскольку для выкупа она привлечет заемные средства.

В результате, сегодня акции «Полюса» с результатом -2,4% заняли второе место в списке аутсайдеров дня среди ликвидных акций.

В целом же Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в восходящем тренде и игнорировать рассуждения некоторых аналитиков о технической перекупленности, отсутствии фундаментальных поводов для подъема и необходимости коррекции.