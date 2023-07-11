Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных боеприпасов Украине.

По его словам, если такие бомбы будут поставлены Киеву, ВС РФ в качестве ответной меры станут использовать аналогичные средства поражения против ВСУ, передаёт РИА Новости.

При этом, как подчеркнул Шойгу, у российской армии на вооружении имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».

«Тем не менее, понимая какую угрозу несёт это оружие для мирного населения, Москва всегда воздерживалась и воздерживается от их применения во время спецоперации», – резюмировал министр обороны, добавив, что решение американского руководства в значительной мере повлияет на затягивание конфликта.

Как ранее писал «Эксперт», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что могло побудить Джо Байдена принять решение о поставках Киеву кассетных снарядов