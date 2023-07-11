Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления.

Согласно его данным, потери украинских войск с начала их наступательной операции составили более 26 тыс. военных и 3 тыс. тысяч единиц различного вооружения, передаёт РИА Новости.

Кроме того, как подчеркнул министр, ВС РФ уничтожили более 1,2 тыс. единиц бронетехники, в том числе 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley и 5 французских колесных танков АМХ.

По словам Шойгу, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что «треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля». Но в целом, отметил министр обороны, ни на одном из направлений противник своих целей так и не достиг.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Шойгу, российские военные уничтожили практически 100% поставленных Украине Польшей и Португалией танков Leopard.