Соглашение о сотрудничестве в достижении ЦУР подписали власти Москвы

Правительство Москвы и АНО «Лига зеленых брендов» будут сотрудничать в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и в области оценки соответствия деятельности организаций ESG-критериям. В том числе, они реализуют несколько совместных проектов, сообщил 11 июля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский со ссылкой на соглашение, подписанное сторонами в рамках промышленной выставки «Иннопром».

«Большинство московских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, сегодня активно поддерживают тренд на экологичность и реализуют различные социальные проекты. В рамках подписанного соглашения специалисты правительства Москвы и "Лиги зеленых брендов" будут обмениваться опытом и проводить исследования в области оценки соответствия деятельности организаций ESG-принципам, а также выработают меры стимулирования развития предприятий в данном векторе», — сказал Владислав Овчинский.

Напомним, в рамках концепции ESG организации обязуются внедрять в свою деятельность три принципа: ответственное отношение к окружающей среде (environment), высокую социальную ответственность (social) и высокое качество корпоративного управления (governance). ESG базируется на достижении Целей устойчивого развития.

Москва считается лидером в стране по внедрению устойчивых и зеленых практик. В свою очередь, АНО «Лига зеленых брендов» вместе с Роскачеством в 2021 году создали Национальный зеленый стандарт ГОСТ Р «Устойчивое развитие бренда и предприятия». Его цели и задачи схожи с теми, что появятся у запускаемого в столице городского центра ESG-сертификации.

«Для "Лиги Зеленых Брендов" особенно ценно, что пилотировать применение экосистемных инструментов будущего национального стандарта мы будем именно на площадке Москвы. Оценка зеленых поставщиков, формирование единого зеленого реестра, преференции для экопроизводителей при закупках – вот полный цикл стимулирующих мер для устойчивых зеленых брендов, который после апробации в Москве может быть предложен к масштабированию в другие регионы», – рассказала президент «Лиги зеленых брендов» и CEO Проекта +1 Анастасия Попова. По ее оценке, подписанное соглашение — большой шаг в развитии зеленой отрасли в России, который внесет вклад в рост конкурентоспособности производителей на российском и на международном рынках.

Добавим, власти Москвы уже полностью выполнили показатели по шести ЦУР, включая такие, как «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия» и «Гендерное равенство». Еще 8 проектов еще в процессе реализации. Достижение ЦУР обеспечивают с помощью разных инструментов, включая государственно-частное партнерство.