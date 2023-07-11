Станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный

На космодром Восточный доставлена разработанная НПО Лавочкина автоматическая станция «Луна-25», которой предстоит совершить мягкую посадку в районе Южного полюса спутника Земли и провести контактные исследования лунного грунта на наличие льда.

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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«10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортами. Перед отправкой "Луна-25" прошла приемо-сдаточные и предъявительские испытания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на космодроме станция пройдет предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат».

Запуск «Луны-25» намечен на 11 августа, он был перенесен с июля для достижения требуемой надежности ее реализации.

«Луна-25» станет первым российским аппаратом в современной истории, который отправится на спутник Земли. Предполагается, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Для России это будет уже семнадцатый полет беспилотника с запланированной посадкой на Луну, что станет абсолютным рекордом космической эры. Все наши предыдущие аппараты были отправлены еще в советский период, последним из них была «Луна-24», которая в 1976 году доставила на Землю образец лунного грунта.

Лунная программа России, утвержденная в 2018 году, включает в себя три этапа. Первый — «Вылазка» — это создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты спутника Земли. В это время будут проводиться исследования с помощью автоматических станций серии «Луна» и стартует строительство сверхтяжелой ракеты «Енисей» для пилотируемых полетов. В рамках второго этапа «Форпост», рассчитанного на 2025-2035 годы, будут отработаны средства доступа на поверхность Луны и последующая высадка космонавтов на две недели для размещения первых элементов базы.

Третий этап «База», намеченный на период после 2035 года, станет завершающим. К этому времени планируется окончить строительство полноценной посещаемой базы на Луне и организовать научную инфраструктуру двух обсерваторий. В 2036–2040 годах произойдет развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для работающей на поверхности техники.