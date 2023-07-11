Столтенберг объяснил передачу Киеву кассетных бомб «колоссальной потребностью» ВСУ в снарядах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал решение США поставить Украине кассетные боеприпасы «колоссальной потребностью» Киева и низкими темпами производства боеприпасов на Западе.

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Об этом пишет ТАСС.

«Мы все должны понять, что эта война давно стала войной на истощение, а это война логистики. Потребности Украины в поставках боеприпасов и запчастей, в ремонте и обслуживании оружия колоссальные. Нужно понимать, что НАТО и страны альянса осенью прошлого года начали работать с промышленностью и производство теперь медленно увеличивается, и я приветствую это. Но проблема в том, что, поскольку у нас не было больших запасов оружия в начале, и производственные возможности не были достаточными на момент начало войны, потребуется время, чтобы мы запустили все производственные возможности», — сказал Столтенберг в ходе публичного форума НАТО перед встречей лидеров альянса.

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«Страны НАТО опустошили свои запасы», — заявил он, отвечая на вопрос, почему в Вашингтоне решили поставлять Киеву «жуткие кассетные боеприпасы».

По мнению генсека альянса, в краткосрочной перспективе имеется вероятность того, что Украине не хватит снарядов. «Что касается решений стран НАТО по предоставлению конкретных типов боеприпасов — то это их национальные решения. Некоторые страны НАТО подписали конвенцию о запрете кассетных вооружений, некоторые — нет. Это не позиция НАТО, но ее страны — члены имеют разные позиции по этой конвенции», — пояснил Столтенберг.

По его словам, НАТО признает наличие у Украины больших проблем при контрнаступлении; реакцией должно стать усиление военной поддержки Киева, добавил генсек. Он отметил, что ВСУ «встречают яростное сопротивление, им противостоят россияне на позициях с подготовленной обороной».

Столтенберг предположил, что конфликт будет продолжаться дольше, чем ожидалось. «Наш единственный ответ: мы должны поддерживать Украину так долго, как это потребуется, и мы по-прежнему должны наращивать помощь Украине — это будет четкий сигнал нынешнего саммита», — заключил он, напомнив, что страны НАТО оказывали поддержку Киеву с 2014 года.