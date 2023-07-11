ЦБ назвал срок, когда банки начнут возвращать деньги, переведенные мошенникам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников. Кредитная организация будет обязана в течение 30 дней возместить клиенту деньги, если допустит перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Закон вступит в силу через год после официального опубликования, чтобы все стороны информационного обмена успели усовершенствовать свои автоматизированные системы и бизнес-процессы, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Кроме того, банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России. В настоящее время сведения о так называемых дропперах банки получают из базы данных регулятора», — уточнили в ЦБ.

Поправки вносятся в закон «О национальной платежной системе» и совершенствуют механизм противодействия хищению денежных средств. В частности, они обязывают не только банк плательщика (как это установлено сейчас), но и банк получателя средств проводить «антифрод», то есть проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ.

«Антифрод-системы банков сегодня предотвращают большой объем хищений денег у клиентов, тем не менее количество пострадавших остается значительным. Новый комплексный подход повысит финансовую ответственность банков и усилит защиту людей от кибермошенников», — считает директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.



