ЦБ объяснил снижение ключевых агрегатов платежного баланса

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — июне составил $20,2 млрд. Показатель снизился в 7,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года ($147,6 млрд). Профицит внешней торговли оценен в $54,3 млрд, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее ($179,8 млрд), что связано с уменьшением физических объемов экспортных поставок и ухудшением ценовой конъюнктуры, сообщается на сайте Банка России.

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«Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе — июне 2023 года снизился до 20,2 млрд долларов США. Во II квартале 2023 года сальдо счета текущих операций уменьшилось до 5,4 млрд долларов США (14,8 млрд долларов США в предшествующем квартале)», — говорится в комментарии ЦБ.

Импорт в апреле-июне был на уровне I квартала, экспорт во II квартале немного снизился. По предварительной оценке июня сальдо счета текущих операций «перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов». Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды прошлых лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта, уточнил регулятор.

Экспорт в первом полугодии Центробанк оценил в объеме 205,6 млрд рублей (против 306,4 млрд в январе-июне 2022 года), импорт — в 151,3 млрд рублей (против 126,6 млрд).

«Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июне 2023 года по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года было вызвано уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, наиболее существенный вклад в снижение стоимостных объемов экспорта внесли энергетические товары», — отметили в ЦБ.

При этом стоимостные объемы импорта товаров были близки к прошлогодним, а поквартальная динамика импорта носила устойчивый характер. Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился за счет восстановления импорта услуг, в том числе в результате оживления зарубежных поездок россиян в связи с началом туристического сезона, добавил регулятор.

В ЦБ также пояснили, что на совокупный дефицит первичных доходов во II квартале оказывало влияние объявление дивидендов российскими компаниями, а отрицательное сальдо вторичных доходов возросло в связи с сезонным увеличением суммы исходящих личных трансфертов.

