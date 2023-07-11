Тяжелые БелАЗы снова обретают российские моторы

Первый 220-тонный карьерный самосвал БелАЗ-75304, оснащенный отечественным двигатель-генератором 16-36ДГ мощностью 1 700 кВт, производства Коломенского завода (входит в состав «ТМХ — энергетические решения») успешно завершил первый рейс на Краснобродском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь». Эксплуатационные испытания будут продолжаться до конца года, а тем временем Коломенский завод поставит БелАЗу еще 20 двигателей для опытно-промышленной партии.

Статья по теме: КамАЗ управился без немцев

8-цилиндровый дизельный двигатель-генератор 16-36ДГ заменит на самосвалах серии 7530 16-цилиндровые зарубежные моторы Cummins и MTU аналогичной мощности, поставки которых прекращены в Беларусь. Благодаря меньшим оборотам коломенский двигатель имеет больший межремонтный ресурс, а также меньшие затраты на обслуживание и ремонт. Удельный расход топлива — те же 203 г/кВт.ч, что и у Cummins, и лишь на 5 г/кВт.ч выше чем у MTU. Новый мотор-генератор может использоваться и для ремоторизации ранее выпушенных машин семейства 7530.

Коломенский завод поставлял свои дизель-генераторы на БелАЗ с 1982 по 2006 гг. За 24 года белорусам было поставлено 390 силовых установок для самосвалов грузоподъемностью 180 и 220 тонн.

Помимо коломенских моторов, БелАЗ продолжает работу по замещению западных силовых агрегатов для самосвалов грузоподъемностью 220 тонн и более с китайской Weichai, Уральским дизель-моторным заводом (УДМЗ, входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины», выпускает 12-цилиндровые 12ДМ-185А мощностью 1865 кВт). Не исключено также появление на БелАЗ-7530 12-цилиндровых дизелей М-150 петербургского завода «Звезда», разработанных в содружестве с австрийской AVL. Отметим, что и коломенские, и уральские двигатели имеют версии для работы на СПГ.