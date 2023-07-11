У «Трубной металлургической компании» сменился гендиректор

Пост генерального директора «Трубной металлургической компании» (ТМК) занял Сергей Чикалов, ранее работавший первым замгендиректора по операционной деятельности и развитию компании.

На соответствующие изменения в ЕГРЮЛ обратило внимание агентство «Интерфакс». Уточняется, что перестановка в руководстве компании была произведена 29 июня.

Должность гендиректора предприятия с середины 2019 года возглавлял Игорь Корытько; до этого он был ответственным за вопросы цифровой трансформации бизнеса.

До весны прошлого года 90,6% ТМК принадлежали через кипрскую TMK Steel Holding Ltd основателю компании Дмитрию Пумпянскому. В марте предприниматель и члены его семьи попали под санкции ЕС, контроль перешел к менеджменту компании. По информации родственного ТМК банка «Синара», у всех новых владельцев TMK Steel Holding в нем были равные доли, за исключением Игоря Корытько, у которого она немного больше.