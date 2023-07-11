В Италии назвали конечную цель США в конфликте на Украине

Обозреватель итальянского издания IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки назвал конечную цель США в конфликте на Украине. По его мнению, Вашингтону нужен этот конфликт, чтобы отсрочить падение американской империи.

Журналист также обратил внимание на тот примечательный факт, что сейчас уже никто не говорит о победе ВСУ на поле боя, а глава Белого дома Джо Байден отвергает все попытки президента Украины Владимира Зеленского навязать Вашингтону свою позицию.

При этом Арлакки, предположил, что с началом предвыборной гонки в США, украинский вопрос постепенно будет отходить у Байдена на второй план, но пока останется открытым, так как Штатам он выгоден.

«Конечная ставка в нынешнем конфликте вообще не имеет никакого отношения к Украине. На карту поставлено время и способ ухода США с капитанского мостика планеты», – резюмировал автор публикации, добавив, что американская элита понимает, что мир стал многополярным, а потому Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал».

Как ранее писал «Эксперт», бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавлявший правительство этого государства в 2006-2010 и 2012-2018 годах, назвал победителя в конфликте на Украине.