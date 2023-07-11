В Кремле рассказали, как Россия ответит на вступление Швеции в НАТО

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами рассказал, как Россия ответит на вступление Швеции в НАТО.

По словам представителя Кремля, меры в ответ на это будут аналогичными в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии, передаёт РИА Новости.

«Негативные последствия будут однозначно, – подчеркнул он. – Меры собственно аналогичные с теми, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии».

При этом пресс-секретарь российского лидера говоря о поддержке Анкарой вступления Швеции в НАТО, отметил, что Турция является членом альянса и имеет в связи с этим обязательства.

«В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане всё прекрасно понимаем», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос одного из представителей СМИ.

Он также признал, что у Москвы и Анкары есть разногласия по некоторым вопросам и их Кремль не скрывает.

«Но есть и та часть отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для нас и важны для самой турецкой стороны», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», через четырнадцать месяцев после того, как Швеция подала заявку на вступление в НАТО, Турция наконец согласилась поддержать вступление Стокгольма в альянс. Произошло это вечером в понедельник, 10 июля.