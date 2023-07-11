В ЛНР рассказали о значительном продвижении российских военных в Харьковской области

Российские военнослужащие за последние несколько суток серьезно продвинулись в направлении Купянска Харьковской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сказал Марочко.

По его словам, продвижение российских военных заставляет киевский режим эвакуировать госучреждения, а местные предприниматели «сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину».

Как сообщает Минобороны РФ, в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 авиаударов по скоплению живой силы, вооружению и военной техники ВСУ.

«С применением управляемых ракетных снарядов нанесен удар РСЗО "Торнадо-С" по скоплению живой силы и двум ангарам с вооружением и военной техникой иностранного производства 60 отдельной механизированной бригады в районе н.п. Борщевая», — заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что с закрытых огневых позиций из танков Т-72Б3 и Т-80 уничтожено до взвода живой силы на позициях; в ходе контрбатарейной борьбы огнем самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожено два минометных расчета противника в районе Ивановки и Першотравневого.

Помимо этого, в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе села Берестовое барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожен бронетранспортер американского производства М113, указывается в заявлении.