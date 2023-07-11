Владимир Ефимов: число предпринимателей на портале поставщиков Москвы достигло 310 тысяч

Более 17 тыс. новых предпринимателей зарегистрировались с начала текущего года на московском портале поставщиков. Власти столицы уже подписали с ними более 12 тыс. контрактов, а общее число поставщиков, работающих на этом ресурсе, достигло 310 тыс. человек. Об этом сообщил 11 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по июнь этого года число предпринимателей, зарегистрированных на платформе, увеличилось на 17,2 тыс. и достигло 310 тыс. Более трети новых пользователей – индивидуальные предприниматели и физические лица», – сказал Владимир Ефимов. Он напомнил, что портал поставщиков разработан для удобства как заказчиков, так и подрядчиков. Ресурс помогает первым найти нужные товары и услуги и закупить их у добросовестных контрагентов по выгодной цене. В свою очередь, бизнес получает площадку, на которой может продавать свои товары, работы и услуги госзаказчикам напрямую.

На данный момент на портале работают предприниматели из разных регионов страны. По оценке правительства Москвы, это особенно важно для небольших компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых: участие в госзакупках и стабильная оплата дает им возможность сохранять и развивать бизнес. По официальным данным, малый и средний бизнес составляет 90% поставщиков, работающих на платформе.

«Поставщики, которые зарегистрировались на портале с начала этого года, уже подписали 12,1 тыс. госконтрактов с заказчиками из Москвы и других регионов», — сказал руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его оценке, общий объем этих сделок составил 2,3 млрд рублей. «О востребованности ресурса в стране говорит тот факт, что более половины новых пользователей – это региональные поставщики. Среди них предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов Российской Федерации», – добавил он.

Напомним, власти Москвы запустили портал поставщиков в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Сегодня на ресурсе работает 55 тыс. заказчиков из 40 регионов России. В том числе, муниципалитеты и государственные учреждения (так к как детские сады или поликлиники) закупают на портале учебники, мебель, горячие обеды, медицинские товары. Всего в каталоге продукции представлено более двух млн уникальных наименований, а каждый день на ресурсе заключают около 1,5 тыс контрактов.

«Росту числа предпринимателей на портале способствует и техническое развитие платформы», — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Роман Урнышев. В том числе, в прошлом году на платформе запустили сервис логистики и автоматических ставок, а в этом году обновили модуль регистрации. «Для эффективной работы на сайте также применяются технологии искусственного интеллекта. Нейросети умеют определять категорию товара по загруженному изображению и искать соответствия между похожими товарами. Все это помогает бизнесу оптимизировать работу и выстраивать успешную стратегию участия в закупках», – резюмировал Роман Урнышев.