«Вовремя произошло»: Путин одобрил укрепление суверенитета ВТБ

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что благодаря западным санкциям банку удалось выработать определенный иммунитет и повысить суверенитет. Глава государства отметил, что это очень «вовремя произошло», имея в виду нарастающий банковский кризис в США.

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В самом начале разговора Путин заявил, что ВТБ, который исторически занимался обслуживанием внешнеторговой деятельности, особенно сложно «проходил через те трудности, которые нам создали недоброжелатели», но основные проблемы уже преодолены. Костин подтвердил, что с четвертого квартала 2022 года кредитная организация работает с прибылью и по всем направлениям наблюдается позитивная динамика.

«Активно занимаемся созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. У нас для этого есть экспертиза и есть инфраструктура, потому что мы присутствуем в крупнейших азиатских странах, таких как Китай, Индия, мы присутствуем в странах СНГ… Что касается тех санкций, которые против нас применили, может быть, благодаря им мы выработали определенный иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе», — цитирует пресс-служба Кремля Костина.

Глава ВТБ обратил внимание президента на ситуацию в США, где разгорелся «крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», который уже распространяется на Европу. Он подчеркнул, что антироссийские санкции «разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов». При этом российский банковский сектор, по словам Костина, «чувствует себя надежно».

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», — отметил Путин.

Костин заверил президента, что за несколько лет можно будет почти полностью перестроить финансовую систему, и она будет иметь «другой облик». Уже сейчас, по его словам, банк не выдает кредитов в валютах западных стран, помимо рублей, «постепенно работает в юанях и в других валютах».

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии составила 289 млрд рублей, по итогам года она ожидается порядка 400 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка к рабочей встрече с президентом.