Знакомые о Пригожине: «Он мог бы стать отличным мясником»

«Путин пригласил на встречу 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа, — рассказал Дмитрий Песков. — Президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня.»

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По словам Пескова, Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства. Сами командиры изложили свою версию произошедшего.

«Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и выразили готовность продолжать сражаться за Родину», — сообщил пресс-секретарь президента.

В Петербурге Пригожина не узнают

Евгений Пригожин — коренной петербуржец, но, как рассказали «Эксперту» его питерские знакомые, в городе до последнего времени он был известен мало. На улице, в ресторанах или на футболе его узнавали только люди, связанные с бизнесом или политтехнологической тусовкой. По словам собеседников «Эксперта», семья живет в особняке, в элитном районе «Северный Версаль», куда вход жителям других районов города закрыт.

С друзьями детства и юности Пригожин прервал связи, когда находился в местах лишения свободы в восьмидесятые. Он был дважды осужден по уголовным статьям (сначала условно, затем к условному добавился реальный срок), но в 1988 году помилован после примерно 7 лет, проведенных в заключении в Мордовии. Как рассказывают общие знакомые Пригожина, на некоторых из бывших сокамерников он опирался, когда делал первые шаги в бизнесе, но потом и с ними его пути разошлись.

Мама Пригожина Виолетта Кирилловна работала в одной из петербургских больниц, но давно уже на пенсии. Трое детей ведут себя скромно, в шумных событиях замечены не были. Один из сыновей служит в «Вагнере», но не в зоне СВО, а в Африке.

«Пригожин занимается политикой не столько в Питере, сколько в Москве, поэтому там у него узнаваемость выше, и времени он проводил больше. Да и бизнес его только в некоторой степени связан с родным городом. Поэтому в Питере он может спокойно идти по любому проспекту, и его никто не узнает. В дорогих ресторанах могут узнать бизнесмены или чиновники, а в дешевых и внимания не обратят», — рассказал «Эксперту» знакомый Пригожина, петербуржец, член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров.

По его словам, в Петербурге о Пригожине стали что-то слышать с прошлой осени, когда он выступил с несколькими критическими заявлениями в адрес губернатора Александра Беглова. Но по большому счету даже оппозиционно настроенная публика не восприняла Пригожина в качестве центра петербургской оппозиции. Тем более, что те, кто разбираются, понимают мотивы Пригожина. Его политтехнологическая структура оказывала услуги губернатору, а когда тот отказался от дальнейшего сотрудничества, Евгений Викторович обиделся.

«По большому счету о Пригожине Петербург узнал только после 24 июня, и для подавляющего большинства горожан стало полной неожиданностью, что он — их земляк и такой же болельщик "Зенита", живет неподалеку от стадиона, иногда пешком ходит на матчи и вместе с другими болельщиками перекусывает фастфудом, который готовит одна из его фирм», — сказал «Эксперту» Петр Быстров.

Может перейти на мат, но потом жалеет

О характере и привычках Пригожина рассказал «Эксперту» его сослуживец, земляк, друг, один из командиров «Вагнера» полковник запаса Александр Лифанов.

«Я не могу сказать, что Пригожин очень уж сопереживает проблемам петербуржцев — если не считать того, что у него есть интересы в строительном и ресторанном бизнесе Северной столицы. Конечно, когда он сотрудничал с губернатором Бегловым, то навязывал градоначальнику “народные проекты” по благоустройству территорий, озеленению. Но это были в большей степени пиар-акции наподобие "Лопаты Беглова", хотя какую-то минимальную пользу людям они, наверно, приносили. Ну и Пригожин следит, чтобы его фастфудами люди не травились, и чтобы в его ресторанах было нормальное обслуживание», — сказал Лифанов. (Сейчас он, кстати, находится в командировке в Сирии, поэтому ответы на вопросы «Эксперта» передал при помощи военного стрингера Игоря Моисеева.)

По словам Лифанова, Пригожин не производит впечатление коренного петербуржца.

«Питерцы — взвешенные, хитроватые, сами могут обмануть и не делают трагедии, если их обвели вокруг пальца, — делится наблюдением полковник. — А Пригожин — русская душа, хотя и с еврейскими корнями. Евгений любит правду и бесится, если обманывают. Иногда он может погорячиться, перейти на крики, мат, потом жалеет.»

И в свои структуры, независимо от того, коммерческие они или военные, Пригожин стремится брать таких же людей. В частности, поэтому у него мало питерских в команде, и его плохо знают в городе.

Прямая селекция

«Когда Пригожин начал ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге, то отбился от конкурентов, бандитов и чиновников так стремительно и решительно, что его моментально все оставили в покое. Не было ни шума в прессе, ни судов, ни резонансных разборок. Просто какие-то люди поняли, что их закопают, и не стали провоцировать такого развития», — говорит Лифанов.

По его словам, Пригожин — идейный сторонник прямой карьерной селекции. Он судит о людях не по званиям и дипломам, а по результатам их работы.

«Евгений говорил мне, что в высших армейских кругах зачастую работает селекция обратная: наверх пробиваются не самые результативные, а те, у кого наиболее гибкий позвоночник, — вспоминает Лифанов. — Такая негласная система отбора зачастую отсекает самых результативных, ведь у людей войны самооценка высокая, прогибаться они не привыкли. И зачастую их "генеральская карьера" ломается на взлете. Вот таких Пригожин и подбирает с удовольствием. Он с ними одной крови.»



Хотя Пригожин и расстался со своими сокамерниками по мордовской колонии, но он совершенно спокойно допускает и до своего бизнеса, и до службы в ЧВК бывших заключенных. Понимает, что приговор суда — это еще не крест на человеке. По словам Лифанова, именно Пригожин уговорил Путина призывать на службу в зону СВО подходящих людей прямо из колонии и придумал, как это сделать юридически. Президент стал подписывать списки помилованных или условно освобождаемых в связи с отправкой на фронт, которые ему предоставляет Пригожин. Так ряды «музыкантов» стали пополнять заключенные. И многие из них имеют боевые награды.

В связи с тем, что условно освобожденному трудно оформить государственную награду, Пригожин учредил несколько корпоративных крестов ЧВК: «За отвагу и мужество», «За спасение сослуживцев» и так далее, которые затем приравниваются к аналогичной по статусу медали или ордену.

Пригожин ест змей и любит готовить мясо

Кулинарных предпочтений, как рассказал Лифанов, у Пригожина нет. Этот человек может есть все, что, в принципе, съедобно. В боевых командировках Лифанов и Пригожин попадали в ситуации, когда приходилось добывать пищу охотой. Однажды в пустыне несколько дней питались только змеями, которые служили и едой, и питьем. Больше ничего подходящего там не было.

А готовить Пригожин любит мясные блюда.

«На Кавказе он на спор мог разделать тушу барана двумя острыми разделочными ножами за 10 минут. То есть, это он спорил, что за десять успеет, а укладывался он за 7 или 8. Ножи просто летали в воздухе над тушей, от которой отваливались один за другим большие куски. И саму тушу во время разделки он вращал на столе, как юлу. Из него теоретически мог бы получиться хороший мясник», – предполагает полковник запаса Лифанов.

