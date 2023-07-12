22 партии уже встали на старт гонки за парламентскими мандатами этой осенью

Из 27 существующих в России политических партий в Едином дне голосования 10 сентября 2023 года примут участие 22. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, информирует РИА Новости.

«С точки зрения общих цифр базовые цифры не меняются —- свыше четырех тысяч избирательных компаний, 85 субъектов РФ. 34 тысячи мандатов и потенциально около 65 миллионов избирателей. За прошедшую неделю в избирательный процесс активно вступили еще три политические партии. Так что на данный момент кандидатуры на выборах различного уровня выдвинули представители уже 22 партий из 27, которые имеют право участвовать в избирательных компаниях», — приводит информагентство слова главы Центризбиркома.

Ранее ЦИК сообщал, что во время ЕДГ-2023 запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субьектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах. Выборы назначены, в числе прочего, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.