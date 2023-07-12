Акцизы на автомобили, алкоголь и табак могут вырасти больше запланированного

Министерство финансов РФ внесет на рассмотрение Госдумы поправки в российский Налоговый Кодекс, согласно которым тарифы на крепкий алкоголь, автомобили и сигареты будут проиндексированы в 2024 году на 5%, вместо запланированных ранее 4%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в Минфине.

Так, по информации информагентства, акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно составит 58 рублей за 1 л.с. Владельцам автомобилей мощностью от 150 до 200 л.с, придется платить 557 рублей за 1 л.с., а для автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. тарифная планка составит 912 рублей за каждую «лошадку» под капотом. Соответственно, до 1 555 рублей вырастет тариф на авто мощностью от 300 до 400 л.с., до 1 609 рублей — на авто мощностью от 400 до 500 л,с., а владельцы «табунов» свыше 500 л.с. будут платить по ставке 1 662 рубля за одну лошадиную силу. Темпы роста акцизов на мотоциклы, при этом остаются, как уточняет «Интерфакс», на прежнем уровне в 4%.

Акцизные ставки на сигареты и папиросы в 2024 году также увеличатся на 5% вместо прежних 4%, и составят 2 731 рубль за тысячу штук. На сигары акциз будет составлять 292 рубля за штуку (сейчас — 289 рублей), а тарифы на жидкости для электронных систем доставки никотина будут проиндексированы без изменений, на прежние 4%.

Акциз на алкоголь вырастет в следующем году на 5%, составив 643 рубля за литр. Акциз на слабоалкогольные напитки (с областной долей этилового спирта до 9%) составит 514 рублей за литр (ранее — 510 рублей), акциз на вино составит 36 рублей за литр, а индексация тарифов на сидр, пуаре, медовуху, игристое вино, российское шампанское и пиво останутся без изменений.

