Кадры растущего рынка: перспективы развития в ИТ-индустрии

Александр Шуляк, Senior Site Reliability инженер (SRE), член жюри крупных ИТ-премий, автор научных и популярных статей. В его послужном списке работа как в крупных мировых корпорациях, так и в стартапах.

Стабильность — ключевой момент любого сервиса

- Вы востребованный и успешный специалист в области DevOps, которая сегодня является самой быстрорастущей сферой в ИТ. По прогнозам аналитиков, к 2026 году мировой рынок DevOps достигнет 17,8 млрд долларов. Поделитесь, как это выглядит изнутри?

- Вы правы, индустрия DevOps растет очень быстро. Эта тенденция продолжается из года в год. Во время пандемии большое количество бизнесов перешли на удаленку, нагрузка на онлайн-сервисы выросла. Бизнес понимает, что стабильность — это ключевой момент любого сервиса. Клиенты ожидают бесперебойной работы, им не важно, что в один день на платформу пришло много пользователей или произошел сбой. Поэтому спрос на DevOps-инженеров огромный, особенно на специалистов уровня Senior, ведь именно они обеспечивают бесперебойную работу, отвечают за новые релизы. Каждый день я получаю в соцсети LinkedIn десятки предложений от рекрутеров со всего мира, компании ищут опытных специалистов, которые поработали в различных областях и обладают обширными знаниями в сфере DevOps.

- В какой компании и кем вы работаете сейчас?

- Сейчас я Senior Site Reliability инженер в компании Divido. Это один из самых быстро развивающихся стартапов в Лондоне в настоящий момент. Divido — B2B-система, которая позволяет классическим банкам реализовывать и конкурировать с системами buy-now-pay-later (BNPL-сервис). Инвесторами компании являются крупные финансовые организации: HSBC, ING, Amex и другие. Суммарно в Divido было инвестировано более 49 млн долларов. В числе их клиентов — компании Mercedes-Benz, Shopify, Mastercard, BMW, Nordea Finance и еще более 1000 представителей бизнес-сообщества. Работа очень интересная.

- Senior Site Reliability инженера в финтехе — это очень ответственная роль, за ней стоят деньги клиентов.

- Да, это очень ответственная работа. В мои обязанности входит обеспечение работоспособности продукта, его корректная работа, а значит корректное и безотказное проведение транзакций клиентов. Даже одна секунда простоя ведет к миллионным финансовым потерям, этого допустить нельзя. Как говорил ранее, у нас более 1000 клиентов, среди которых крупнейшие европейские ритейлеры и банки.

Стратегия, автоматизация, рекрутинг

- Опишите более подробно ваши обязанности. Как я понимаю, ваша роль критична для компании?

- Да, как старший специалист я занимаюсь стратегией развития проекта, выбираю наиболее подходящие инструменты, чтобы обеспечить 100% доступности для клиентов, участвую в ключевых переговорах с поставщиками ПО. Также компания активно развивается, и я собеседую и нанимаю специалистов в свою команду.

- В вашей карьере было множество других крупных проектов, расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых.

- Мне повезло внести свой вклад в крупные проекты компаний, которые работают с глобальными лидерами рынка. Например, Accenture — многомиллиардная корпорация с офисами по всему миру. В пул ее клиентов входят три четверти компаний из списка Fortune 500. С одной их них — E.ON, крупнейшая энергетическая компания в Европе, — я работал. Я создал сверхгибкую внутреннюю систему автоматизации процессов разработки, что позволило облегчить выбор инструментов для каждой из сотен команд разработчиков. Это ускорило на 70% разработку компонентов продукта.

Кроме того, я создал гибкую автоматизацию систем шифрованного туннелирования сетей для связи внутренних сервисов компании Accenture с инфраструктурами клиентов. Это позволило привлечь новых заказчиков путем предоставления опций и типов шифрованных соединений соответствующий банковским стандартам.

Также я работал с компании Gearset. Это продуктовый холдинг с офисами в Великобритании и США, платформа для деплоя Salesforce. Ее продуктом пользуются компании Disney, Johnson & Johnson, Zillow, IBM и многие другие. Для Gearset осуществил миграцию платформы с self-managed-платформы на облачное решение от Amazon Web Services (AWS), что позволило увеличить стабильность и безопасность платформы, а также улучшить отзывы клиентов благодаря 100% доступности платформы за годовой промежуток времени. Затем провел глубокий анализ безопасности платформы и внедрил внутреннее тестирование безопасности для соответствия высочайшим стандартам работы с финансовыми и персональными данными клиентов.

Еще одна крупная компания в моей карьере — SolbegSoft, головной офис которой находится в Нью Йорке. В SolbegSoft я возглавлял отдел DevOps, набирал и обучал сотрудников. Запоминающимся проектом был Wandle — cтартап, ставший победителем многих конкурсов, для которого я разработал с нуля архитектуру.

- Понятно, почему сегодня DevOps- и SRE- инженеры очень востребованы. Расскажите, какими зарплатами их поощряют в этой сфере?

- Из-за нехватки специалистов, зарплаты в последние годы значительно выросли и продолжают расти. Конкретные цифры зависят конкретно от компании, опыта специалиста и многих других факторов.

Экспертность на максимум

- А как специалисту заявить о себе, чтобы получать приглашения от лучших работодателей?

- В первую очередь нужно довести свою экспертизу до уровня, когда работодатели сами будут охотится за вами. Например, мне часто пишут в LinkedIn крупные компании, так как их интересует мой опыт. Они видят, где и с кем я работал, и понимают, какую ценность я могу им принести. Также могу отметить, что крайне полезно участвовать в профильных мероприятиях, таких как митапы и конференции, вести свой блог, следить за актуальностью профиля в LinkedIn. И в соцсети всегда нужно отвечать рекрутерам, даже если в настоящий момент вы не в поиске места. Возможно, через какое-то время вы решите сменить работу, и у вас уже будет контакт, с которым вы общались ранее. Процесс пойдет быстрее.

- Вы участвовали в крупнейших российских и британских конференциях, куда не так просто попасть. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт.

- Да, по приглашению я участвовал в таких конференциях как The National DevOps Conference, DevOpsConf, DevOps Pro Moscow, DevOpsCon London.

The National DevOps Conference — национальная DevOps-конференция Великобритании, ориентированная на руководителей, которые интересуются DevOps-индустрией. Я выступал на одной сцене с представителями компаний Facebook, Vodafone, J.P. Morgan Asset Management, Lego и другими. Всего в конференции приняло участие более 300 человек.

Еще одним интересным опытом было выступление на DevOpsConf, которая проводится с 2009 года и собирает около 4,8 тысячи человек. Это крупнейшая DevOps-конференция, в 2021 году моими коллегами по докладам были представители Amazon Web Services, Yandex и Epam.

DevOpsCon — международная конференция, которая проводится в Нью Йорке, Лондоне, Берлине и Сингапуре. Спонсоры конференции — известные компании в ИТ-индустрии, такие как Accenture, Palo Alto Networks, Auth0. Было очень интересно пообщаться с коллегам-спикерами из Uber, Cisco Systems, Heineken и другими.

Для меня участие в конференциях — это отличная возможность поделится накопленным опытом и провести время с единомышленниками.

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