Банк России объяснил фундаментальную причину ослабления рубля в июне

Обнародованные Банком России показатели платежного баланса России во втором квартале текущего года внесли ясность в причины ослабления рубля в июне.

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Сальдо внешней торговли РФ товарами и услугами в апреле-июне 2023 года снизилось на 31% к первому кварталу, до 15,6 млрд долларов, что составляет лишь 17% от пикового уровня второго квартала предыдущего года.

Причина такой динамики — встречное движение экспорта и импорта. Экспорт сокращается: в первом полугодии текущего года уменьшились как физические объемы экспортных поставок по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года, так и ухудшилась ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта. В то же время стоимостные объемы импорта растут и практически достигли уровня первого полугодия 2021 года.

С учетом выросшего дефицита первичных доходов (второй квартал — традиционное время объявления дивидендов), сальдо счета текущего операций (СТО) платежного баланса в прошедшем квартале усохло до 5,4 млрд долларов. Это в 2,7 раза меньше уровня предыдущего квартала и более, чем в 14 раз меньше аномально высокого профицита СТО в апреле-июне 2022 года. Сжатие платежного баланса до столь низких уровней ранее фиксировалось в разгар первой волны пандемии COVID-19 во втором-третьем кварталах 2020 года.

Более того, по предварительной оценке ЦБ, в июне сальдо СТО ушло в отрицательную область. На этом фоне десятипроцентное ослабление рубля к доллару США в прошлом месяце выглядит закономерным. «Изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта, — пишет регулятор в свежем обзоре «Обзор рисков финансовых рынков». — Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая снизился на 22,9%, до 7,0 млрд долл. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) в мае 2023 г. оставалось на высоком уровне — 90%».