Morgan Stanley объяснил, почему акции британских компаний самые дешевые в мире

Экономисты американского инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что уже и так сильно подешевевшие британские активы продолжат и дальше снижаться в цене и сделают британские акции и облигации самыми дешевыми в мире относительно доходности.

«Сейчас перспективы у британских активов очень мрачные»,- пишет в аналитической записке для клиентов банка Грэм Секер с коллегами.

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Вообще-то акции компаний туманного Альбиона давно считаются дешевле схожих активов других стран, но за последние 5-10 лет их цены еще больше снизились. Брексит и недавний политический кризис, включая ужасный минибюджет Лиз Трасс в сентябре прошлого года, по мнению Секера, еще больше отпугнули иностранных инвесторов. Последним событием со знаком «-», касающимся Великобритании, стала затяжная высокая инфляция, которая тоже является препятствием на пути инвестиций в экономику королевства.

«Главные страхи в Великобритании сейчас вызывает упорно высокая инфляция и необходимость в дальнейших повышениях учетной ставки»,- пишут Грэм Секер с коллегами.

В мае инфляция в Соединенном Королевстве сохранялась на уровне 8,7%. Она снижается значительно медленнее по сравнению с аналогичными экономиками. Большинство инвесторов считают, что Bank of England доведет ставку в начале 2024 года до 5-6,25%. По мнению аналитиков Morgan Stanley, Британию ждет тяжелая осень, потому что высокая учетная ставка ударит по экономике и еще больше замедлит ее рост. Секер полагает, что британская экономика сейчас фактически находится в рецессии.

Британские ценные бумаги в этом году показывают худшие результаты в Европе. Это, естественно, еще больше настораживает иностранных инвесторов. Мешает привлечению инвестиций и относительный, конечно, дефицит технологических компаний, акции которых сейчас растут по всему свету. Аналитическая записка Morgan Stanley наверняка еще больше усилит страхи, что Лондон теряет конкурентоспособность.

Фондовый менеджер Ник Трэйн, один из основателей инвестиционной компании Lindsell Train, назвал британский рынок «болотом». Горнодобывающий гигант WE Soda отказался в июне от планов провести IPO, объяснив это решение «крайней осторожностью инвесторов в Лондоне».

Правительство Риши Сунака считает оживление британского рынка ценных бумаг одной из приоритетных задач, а министр финансов Джереми Хант призвал 11 июля пенсионные фонды поддержать британские компании.

Несмотря на широко распространенный пессимизм относительно британских активов Грэм Секер все же видит свет в конце тоннеля.

«Следует отметить,- пишет он,- что экономические тенденции все же внушают некоторый оптимизм. Имеется потенциал перемен в лучшую сторону в предстоящие месяцы, если инфляция начнет падать».

Секер уверен, что если инфляция ускорит падение, то дешевые британские активы могут стать привлекательными для инвесторов. Среди наиболее привлекательных аналитики Morgan Stanley, которые считают, что во второй половине года замедление инфляции ускорится, называют акции BAE Systems, Ashtead, 3i, BP, Smith & Nephew, Haleon, Prudential, Rio Tinto, AstraZeneca, Invidior, Segro и SSE.