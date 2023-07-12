«Чехов в 3D»

...Знаете ли вы, что Антон Павлович Чехов был не только талантливым автором, но и весьма популярным мужчиной? Дамы не просто вздыхали на расстоянии, но и предпринимали активные действия, стараясь привлечь внимание писателя... Всех этих очаровательных женщин друзья Чехова между собой называли «антоновками». Многочисленные истории любви объединяло одно: какой бы сильной ни была страсть - Антон Павлович долгое время решительно избегал женитьбы. Конечно же, сомнения автора не могли не отразиться в пьесах, рассказах, письмах...

Вместе с героями знаменитых чеховских произведений мы немного поразмышляем и много посмеемся! Понаблюдаем за мгновенно вспыхнувшей страстью между героями "Медведя", узнаем, как грамотно совместить предложение руки и сердца с имущественными интересами на примере героев "Предложения", услышим не самую веселую историю семейной жизни от автора лекции "О вреде табака". Примем ли сторону Антона Павловича? Или наоборот: еще раз убедимся, что любовь и семейная жизнь - неотъемлемые составляющие счастья?

Спектакль дает возможность самим прийти к верному выводу!